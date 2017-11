Vuelca y termina impactado contra casas

Publicidad

Una volcadura puso en apuros a los vecinos de la colonia Las Carmelitas, en Irapuato, pues un auto volcó sobre el libramiento Sur y terminó chocando con varias casas; el conductor resultó ileso.Los hechos se registraron alrededor de las 9:10 de la noche de ayer.Vecinos de las casas en la calle Las Manganas de Las Carmelitas, comenzaron a reportan que un auto se había impactado en las casas.Un auto Jetta color blanco, circulaba a exceso de velocidad por el libramiento Sur en el carril en dirección a Salamanca, pero debido a la poca luz y la falta de pintura en la carretera, sumado que no tienen barrera de conteción, perdió el control al no ver donde se encontraba la bajada de la carretera para el ingreso a la ciudad.El auto volcó y terminó por golpear varias casas; al menos cinco fueron raspadas de la barda, y en el interior de la más dañana quedó cuarteada la pared.Vecinos de la zona manifestaron que esa problemática de accidentes es desde que arreglaron la carretera.Asimismo comentaron que ya han acudido a poner escritos con firmas a Presidencia Municipal, Obras Públicas y con el gobernador del Estado Miguel Márquez Márquez y no han recibido apoyo.Cuatro personas resultaron lesionadas al sufrir un accidente en la salida a León, después de que el conductor de un auto se pasara el semáforo en rojo en el cruce de Avenida Silgro XXI y Solidaridad, cerca del CRIT.Cuerpos de seguridad y rescate fueron solicitados, reportaban un fuerte accidente con varias personas heridas, Cruz Roja desplazo de inmediato dos ambulancias.