Abarrotan leoneses los cines: ¡no quieren perderse Coco!

“El estreno estuvo tranquilo, pero la gente que la iba viendo les decía a los demás que lloraban, o que estaba muy emotiva, después de eso, tuvimos muchísima gente”, comentó un colaborador de Cinépolis.



“Creo que le van a pedir matrimonio a alguien, la verdad no sabemos, hay muchísima fiesta por el estreno de ‘Coco’, desde hace mucho tiempo que no veíamos un impacto así, al menos para una película que está dirigida al público mexicano”, añadió un trabajador de dulcería de la misma cadena.



“Sólo nos dijeron que había para la función de las 10:30, nosotros vivimos por Peñitas y nos podemos ir caminando, pero pues la gente que vive en otros lugares sí le resulta más difícil”, añadió Gabriela González, vecina de Peñitas, quien acudió con sus tres hijos.



“Cuando salí de la sala pensé que yo era la única que había llorado, hasta me dio pena, pero luego vi que todos estaban platicando de los mismo y me sentí identificada.

“Son los colores, cómo retratan a México y hasta algunos aspectos que tenemos en Guanajuato, me gustó mucho la experiencia”, opinó.



“Vengo de Cinépolis de Gran Plaza, quedé con una amiga de ver la de ‘Thor’ y ahorita estamos aquí en Altacia y veo que la fila está súper larga, ¿pues que tiene la película?

“Ahora ya me dio curiosidad y hasta ganas de verla, pero me voy a esperar que pase la fiebre, porque la fila es enorme”, añadió Lily Medina Perea, asistente al cine.



“Todavía la tenemos programada para la siguiente semana, yo creo que todo este mes se va a mantener, o más, la verdad esto va a depender de cómo responda...hay gente que dice que ya la ha visto hasta tres veces, les gusta el ‘masoquismo’ (risas)”, dijo uno de ellos.

