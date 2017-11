¡Comprarán 250 chalecos antibalas!... Y se ocupan 790

Publicidad



“Un chaleco como tal no vence, es un material resistente, lo que se vencen son las garantías”, explicó Saldaña, abundando en que al “caducar” no quiere decir que ya no sirvan, se pueden seguir utilizando, solo que ya no habrá un respaldo de garantía.



“Es la falta de comunicación, entonces yo no entiendo cómo están solicitando una compra por menos, son de las cuestiones que creo que falta en la organización y es una situación muy preocupante. Esperemos que antes del 31 de diciembre se pueda resolver, no entiendo por qué están solicitando una compra por 250, cuando hay la posibilidad de que más de la mitad de los elementos con posibilidad de que no tengan chalecos. Muy lamentable. Estaremos pidiendo una explicación para esto”, señaló Contreras.



"Me llama la atención, no deja de llamarme la atención que las cosas no se hacen con la suficiente antelación y después quieren que, bajo presión, hagamos las adquisiciones de la forma que ellos quieren, me parece que está equivocado. Una deficiencia que a veces no la entiendo, si hay un interés ahí de por medio, ahí lo dejo", manifestó Medina.



“Los proveedores presentaron sus propuestas y se seleccionó el mejor , que tuviera mejor precio se hizo una prueba balística que se hizo con un perito que lleva a cabo todo el proceso base a la norma”.

que se comprarán para elementos, no alcanzarán a cubrir, a los que se les vence la garantía en diciembre, por lo queposee un documento, fechado el 18 de septiembre de este año, en el que la Dirección General de Planeación y Administración de la Secretaría de Seguridad Pública de León (SSPL) expone que, según información de la Dirección General de Policía,Esto significa que para fin de año,y, descontando los equipamientos que se comprarían, 540 elementos quedarían con chalecos caducos.Ayer, en sesión del Comité de Adquisiciones, elexpuso esta situación ante los ediles y el titular de la SSPL,Ante ello, los regidores del PRI y PVEM,, declararon desconocer que había más por 'caducar' que los que se repondrán.Ante toda la situación, elha manifestado suspicacia respecto a la presión realizada por el secretario de Seguridad Pública,, para comprar a la Sedena los chalecos que urgen para diciembre.Luis Enrique Ramírez Saldaña.Sin embargo, la compra de chalecos antibalas, mientras en otros municipios la hicieron hasta en dos meses.En Irapuato, por ejemplo, pudieron incluso, en dos compras, en septiembre del año pasado,a la empresa Giramsa S. A. de C. V., por un monto de 3 millones 792 mil 910 pesos; y ahora, de chalecos especiales para mujer,, a la empresa Guatactical S. A. de C. V., por 999 mil 920 pesos.