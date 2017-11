Investigan a ISSSTE por ocultar dengue en muerte de Mónica

Publicidad

La Comisión Nacional de Derechos Humanos investiga el caso del fallecimiento por dengue de la leonesa Mónica Reyes Rizo.La Procuraduría estatal envió el expediente que abrió de forma oficiosa luego de que am diera a conocer que el Hospital Regional del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) ocultó que Mónica, de 33 años y mamá de tres niños, falleció a causa de dengue grave.Sin embargo de acuerdo al artículo tercero de la Ley de Derechos Humanos, pese a que también hay autoridades estatales involucradas como la Comisión Estatal de Conciliación, y Arbitraje Médico, Registro Civil y la Secretaría de Salud, la investigación en cuanto a derechos humanos corresponde a la Comisión Nacional.“Se comenzó de forma oficiosa, pero la ley establece que en un mismo hecho que participen autoridades federales, estatales, se lleva por completo a la Comisión, ella tiene que revisar y es quien se inconforma con las autoridades”, informó la Procuraduría estatal.La Procuraduría de Guanajuato solicitó a las entidades estatales información que también fue enviada a la Comisión Nacional para el avance de la investigación.Puede solicitar apoyo de la Procuraduría para insistir o profundizar en información con las autoridades estatales.El trámite ya fue notificado también al esposo de Mónica Reyes, Roy Rafael Maltos López.Mónica Reyes falleció en el hospital del ISSSTE el 11 de septiembre, aunque estudios médicos dieron positivos a dengue y el acta de defunción atribuía la muerte a esta enfermedad, de última hora el certificado se reemplazó con otro donde el dengue no aparecía como una de las causas del fallecimiento.Familiares de la joven acusaron que se cometieron negligencias en la institución y que autoridades de Salud estatal trataron de ocultar el dengue como causa de muerte.El 2 de noviembre autoridades del ISSSTE en la Ciudad de México confirmaron lo que denunció am: Mónica Reyes Rizo murió por complicaciones derivadas de dengue.