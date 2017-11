Le preparan estacionamiento al Festival del Globo

Publicidad



“Las personas pueden dejar su auto en un estacionamiento seguro, abordar un camión que los deja en las puertas del Parque en forma rápida. Fue un éxito el año pasado, pero ahora no nos han enterado (sic) aún de cómo operará”, señaló.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

De nuevo eloperará para el, pero ahora, en vez de dos,, el cual se localizará en el bulevarEl presidente de, Daniel Villaseñor Moreno, dijo que aún cuando no están enterados por parte de la, el año pasado contar con este tipo de estacionamientos y rutas exprés con carril directo al Parque Metropolitano fue útil.En la dirección de Movilidad se informó que, por lo que no se ha dado a conocer cuántas rutas Exprés habrá ni el costo de las tarifas. El año pasado se instalaron dos estacionamientos remotos, y los costos de las rutas exprés fue de 10 pesos.El Parque Metropolitano ya está listo para recibir al Festival del Globo.Ahora no se pudo negociar con el propietario del terreno que está a un lado de Bodega Aurrera en la salid a San Felipe sobre el mismo Bulevar Hidalgo, según relevaron los organizadores del FIG.Además, se informó que, contando con un sólo acceso, otorgando una pulsera de identificación distinta para cada día, además de una identificación que deberán de colocar frente a la casa de campaña; el boletoAl menos 20 de los globos que volarán en León ya están en la ciudad.Dentro de la zona de Campamentos habrá. El costo para acampar es de, que incluye 100 pesos por el espectáculo del FIG, con derecho a conciertos, 260, por el derecho a acampar, y 30 de la comisión de la empresa.