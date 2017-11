Necesita León 100 tránsitos más

Publicidad

Hay un déficit de elementos de Tránsito Municipal y de unidades para éstos, hasta de un 50%, reconoció ayer Ricardo López, titular de la dirección.Los que hay, se prioriza ubicarlos en las zonas donde hay obras, particularmente en los bulevares y durante el día, cuando hay más incidencias y flujo vehicular.“Hay un déficit importante, alrededor de cien plazas vacantes, tenemos que seguir trabajando en coordinación con la academia para generar más cadetes y que a su vez se conviertan en más elementos para las corporaciones de seguridad”, declaró López.Indicó que cuando entró esta administración el déficit ya era importante y que no se ha podido incrementar el número.“Entre altas y bajas, deserciones o renuncias voluntarias, así se ha comportado. Yo no diría que es una falta de interés para incorporarse a Tránsito, hay que revisar el proceso de incorporarse a las corporaciones, el proceso de reclutamiento, selección y capacitación lo lleva la academia, desde ahí se viene dando para que al final lleguen a ser elementos”, explicó.En este mismo sentido también aceptó la falta de unidades para atender de manera más rápida y oportuna todas las necesidades que se presentan.“Necesitamos más equipo al igual que cualquier corporación, no nada más nosotros. Estamos pidiendo más unidades y lo hemos hecho desde el principio de la administración, se han venido autorizando en el transcurso del año. Tenemos un parque vehicular bastante disminuido, necesitamos reforzarlo”, señaló.“No significa que no tengamos presencia, sí tenemos, pero no tienes la posibilidad de movilización que requieres en un momento dado, si dejamos un elemento en un punto fijo dando vialidad, lo dejamos sin unidad porque no tenemos para dotarlo y él tiene que atender ese punto, si requiere algún servicio cercano hay que ir por el elemento para llevarlo”, explicó el director.Recordó que se proyectó tener al final de esta administración un promedio de 120 unidades, de las cuales solo tienen 60 entre motocicletas y vehículos.Aunque ya se ha autorizado la compra de 15 unidades y 15 motocicletas, el próximo año se estará buscando conseguir lo que falta.