Paga Municipio daños por baches

En los dos años que lleva la presente administración, ha destinado 277 mil 875.01 pesos para pagar a 97 personas por sus vehículos, que se dañaron por baches en avenidas y calles de la ciudad, informó Tesorería Municipal.Los pagos han ido desde poco más de 700 pesos hasta más de 20 mil .De los casos se desprende que los percances más frecuentes han sido en los bulevares Juan Alonso de Torres, con 15; José María Morelos, 11 y Paseo de los Insurgentes, 10.am hizo un recorrido por estas avenidas y se pudo corroborar que en el primero mencionado es en donde más se presentan baches.En un sondeo realizado con automovilistas, una gran parte opina que es más lo que perderían de tiempo que lo que obtendrían como apoyo si acuden al Municipio para reclamar por los daños a sus vehículos a causa de un bache.Muchos están resignados a pagar ellos mismos. Algunos ya han pasado por esto.“Sí me he caído en algunos, por eso ya vendí los rines. Me ha tocado caer y se me dañaban. Sí sabía que pagan, pero dicen que es mucha pérdida de tiempo, a veces uno por el tiempo prefiere dejarlo así, aunque está mal, porque así menos hacen nada”, opinó al respecto David, un conductor.Aunado a esto, una parte de los conductores desconocía que se puede pedir al Gobierno Municipal que resarza el daño.“No sabía que el Municipio puede pagar. Ahorita no me ha tocado caer en uno. En donde había visto muchos es en San Miguel y en el bulevar Mariano Escobedo, que ahorita están arreglando”, señaló Víctor Méndez, otro automovilista.“Se supone que para eso se pagan los impuestos, para que tengan en condiciones óptimas y favorables el pavimento, está muy bueno que paguen y no nada más eso, otras cosas también. La burocracia y la corrupción es la que muchas veces impide que el ciudadano exija, porque muchas veces va y se pierde más tiempo”, añadió.Otros automovilistas entrevistados mencionaron también lugares en donde ellos han percibido que hay problemas de baches.Entre estos figuran los bulevares Hidalgo, San Juan Bosco, Mariano Escobedo, Juan Alonso de Torres, Paseo de los Insurgentes y Hermenegildo Bustos; además de las colonias Vibar, San Francisco, Lomas de Echeveste y Paseos de Miravalle, por mencionar algunos.