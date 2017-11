BARAJA CORTA

Publicidad

La comparecencia de los 12 aspirantes a Fiscal Anticorrupción del Estado ayer en el Congreso dejó, entre otras cosas, una certeza: la baraja sí que está muy corta para tamaña responsabilidad.El que solito pareció ir a decirles que no quiere seguir es Navigio Gallardo. Sin mucho que decir en los 20 minutos que les dieron para responder a las tres preguntas de inicio, el hoy Fiscal apenas ocupó tres.La palabra más nombrada fue autonomía, pero la única directa con los diputados fue la leonesa Claudia Mireya Nieto, quien los mandó a hacer su tarea porque, así como está hoy, pues no existe tal cosa.Doce aspiran a ser Fiscal Anticorrupción del Estado, pero muy pocos tienen realmente el perfil siquiera para participar. Ya se advertía así de un simple vistazo a los currículums que presentaron, pero ayer quedó muy clarito. La gran mayoría no mostraron tablas que los hagan merecedores del encargo. Héctor Ponce, Demetrio Valadez, Claudia Mireya Nieto y algún otro por ahí, los que la libraron.Todos tuvieron que responder a tres preguntas, que se resumen en: ¿Cómo evaluar la Fiscalía?, que planteó el PAN; ¿una investigación periodística es suficiente para abrir una investigación?, por el PRI; y ¿qué acciones tomaría para soportar la presión de actores políticos y evitar impunidad y parcialidad?, hecha por el PVEM. Tenían 20 minutos para responder, pero no supieron aprovecharlos.El caso más sorpresivo fue el del actual fiscal, Navigio Gallardo. Cierto es que no lo conocemos pues tiene nula presencia mediática, pero se esperaba que intentara convencer de que tiene experiencia y resultados para aspirar a quedarse, pero vaya sorpresa, habló tres minutos y 10 segundos de inicio. Después respondió algunas otras preguntas, pero a los diputados les dejó claro que se acabó su ciclo.El diputado celayense del PRI, Jorge de la Cruz, puso a Navigio en charola de plata la pregunta para que se luciera, ¿cuáles son sus resultados?, y tampoco ofreció al menos una estadística, ejemplos, nada; dijo lo obvio, que atiende múltiples casos que le presentan los órganos de control o se abren de oficio. Agregó que algunos ya los conocen por los medios (en referencia al proceso contra Bárbara Botello).La abogada leonesa Mireya Nieto recordó a los diputados que la sociedad no les cree. Así que si no quieren que la Fiscalía nazca coja deben quitarle la dependencia con el Procurador en turno. La panista Beatriz Hernández le planteó que si así como está la figura legal aceptaría el cargo, y dijo que sí, pero -repitió- lo primero que haría sería enviarles una propuesta para que haya autonomía real.Otro leonés, quien ya fuera Subprocurador de Justicia en Guanajuato, Demetrio Valadez, mostró conocimiento del marco legal y recordó que la mayoría de los delitos de corrupción se persiguen de oficio, así que fue de los pocos que le dio valor a una investigación periodística para actuar.Al mismo tiempo que las comparecencias en otra sala del Congreso tenía lugar el 3er. Foro de Gobierno y Políticas Públicas organizado por la Secretaría de la Transparencia. Ahí el diputado presidente de la Junta de Gobierno, el panista Éctor Jaime Ramírez Barba, participó en un panel donde aseguró que el nuevo Sistema Estatal Anticorrupción debe manejarse por los expertos. Ya lo veremos.El senador Fernando Torres y el diputado federal Ricado Sheffield, el primero que pelea por la candidatura a Gobernador y el segundo por la de la Alcaldía, convocan al foro “Reflexiones para la seguridad pública”, para el próximo lunes 13 de noviembre a las 17:00 horas en el Holiday Inn.El foro incluye dos conferencias, una sobre “La reforma de justicia penal en América Latina y la prevención del delito”, por Sergio Cuarezma Terán, exmagistrado de la Corte Suprema de Nicaragua. Y la otra sobre “Tijuana, la experiencia municipal en seguridad”, que imparte Rubén Alfonso Fernández, extitular del Centro Nacional de Información del Sistema Nacional de Seguridad Pública.El Instituto Nacional Electoral tiene registrados cuatro guanajuatenses como aspirantes independientes, uno para la Presidencia de la República, Ricardo Azuela Espinoza, y otros tres para diputaciones federales: Raúl Ricardo Díaz Contreras, en León; y Daniel Nieto y Pablo Roberto Sharpe, en Celaya.*En un corte al 6 de noviembre los que se notan con las pilas puestas son los dos aspirantes del Distrito Federal 12 (Celaya): Nieto Martínez registra dos mil 934 apoyos ciudadanos recibidos, con un avance del 47.4%, y Roberto Sharpe con il 357 apoyos ciudadanos recibidos, con avance del 21.9%.Por el contrario el suspirante presidencial, Ricardo Azuela, quien en su currículum destaca haber sido alcalde de Silao, registra apenas 218 apoyos ciudadanos recibidos. En tanto que el aspirante al distrito 11 de León, Ricardo Díaz, quien fuera rector del ITESI plantel Purísima, registra 15 apoyos.Para ser candidato a diputado federal deben contar con el apoyo de al menos 2% de la lista nominal del distrito al que corresponda. El plazo para las firmas vence el 10 de diciembre.La coordinadora del PRD en el Congreso, Alejandra Torres, intentó en la reunión de la Junta de Gobierno que se subiera a votación en la siguiente sesión del Pleno restituir en el cargo a su regidor en Guanajuato, Julio César García (separado por un proceso penal de agresión contra su expareja), pero no logró convencerlos, hay muchas dudas del tema y habrá de revisarlo con más profundidad.El gobernador Miguel Márquez se reunió con el subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Fernando Galindo Favela, y con el coordinador del Grupo Parlamento del PAN en San Lázaro, Marko Cortés, para solicitar que el presupuesto del año 2018 sea suficiente.“Estamos solicitando que el programa de infraestructura para el estado se mantenga con la misma inversión, que no vaya a la baja en nuestra entidad”, comentó. En particular se revisó el plan de infraestructura para la conectividad de la planta Toyota que requiere otros cerca de 400 millones.También se habló que en próximos días llegarán 100 millones para ejecutar 10 proyectos carreteros.