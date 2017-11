Violencia y abuso sexual

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

En estas últimas semanas un grupo de 40 actrices ha denunciado los abusos sexuales y acoso que ha padecido del productor de cine Harvey Weinstein, incluidas Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie y Mira Sorvino. El cineasta estadounidense Quentin Tarantino admitió en una entrevista publicada en octubre que sabía desde hace décadas que Weinstein cometía abusos sexuales, y confesó que se sentía avergonzado por no haber hecho nada al respecto.Así también la gimnasta McKayla Maroney dijo que fue víctima de abuso sexual durante años a manos del ex médico de la federación estadounidense de gimnasia. Maroney, ganadora de dos medallas olímpicas, señaló que el abuso comenzó durante la pubertad y duró el resto de su carrera competitiva. La chica que ahora tiene 21 años, dijo que los abusos comenzaron cuando ella tenía 13 años.La violencia a las mujeres es un tema internacional. Datos de 2014 indican que una de cada cinco mujeres ha sufrido abuso sexual en la infancia, y una de cada tres mujeres ha sido víctima de violencia física o sexual por parte de su pareja en algún momento de su vida. El abuso sexual puede ser indirecto sin contacto físico o directo con contacto. Lo que hace complicado al abuso sexual es que puede haber placer y reacción del cuerpo, los sentimientos se confunden cuando hay amor y el abuso es difícil de percibir. En ocasiones, cuando se cometen actos de violencia sexual se pide a la víctima que guarde el secreto, se le hace percibir que si lo relata provocará algo malo a sí misma, al perpetrador y/o a la familia. Estos actos sexuales provocan sentimientos de confusión emocional, miedo y en ocasiones placer; este tipo de experiencias son consideradas extrañas y desagradables, sobre todo en menores.Los estudios actuales hablan de la importancia de tener habilidades sociales para la prevención de este tipo de violencia. Estos factores protectores deben proporcionarse desde la familia, informando claramente sobre los riesgos y cuidados en la sexualidad con conocimiento del cuerpo humano, saber identificar a las personas de confianza, poder diferenciar entre las caricias gratas y no gratas y entre los secretos que lastiman y los que no. La comunicación entre papás y mamás y sus criaturas o jóvenes debe ser asertiva con escucha activa, enseñar a identificar las emociones y a marcar límites.En la escuela se debe informar sobre el abuso sexual y conocer los factores de seguridad. En la comunidad se debe promocionar la igualdad y el cambio de normas sociales y culturales que propician violencia.Los testimonios de víctimas y conclusiones de expertos indican que una gran mayoría de niñas y niños que han sufrido abusos sexuales se muestran afectados negativamente por la experiencia. Y, lo que es más importante, el malestar generado suele continuar en la edad adulta si no reciben un tratamiento psicológico adecuado. Cuando una víctima es menor se puede considerar indefensa y desprovista de mecanismos de defensa ante estas situaciones. Es posible que en algunos casos el agresor alegue que hubo consentimiento de la víctima, aunque esto es discutible cuando se trata de una persona mayor de edad capaz de engañar y seducir a alguien menor, y que en muchas ocasiones se encuentra en una posición de autoridad como: un maestro, doctor, sacerdote, o cualquier familiar.Cada vez son más las mujeres que están denunciando actos de abuso sexual cometidos contra ellas, incluso hace ya tantos años que el supuesto agresor no lo recuerda, y seguramente en ese entonces no consideraba que las insinuaciones y tocamientos fueran considerados un abuso. Todas estas denuncias están sensibilizando y creando conciencia de que el abuso y violencia sexual son delitos y deben ser castigados.