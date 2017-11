Castigan a defensa de Emmanuel

Publicidad

Un juez de control multó por negligencia a dos abogados de Emmanuel Denalí Bocanegra, quien es acusado de feminicidio en agravio de Francia Ruth Ramírez Ibarra, ocurrido en diciembre del 2016.Esto por no estar preparados para la audiencia que se celebró ayer en la sala 6, donde se resolvería si el imputado tiene o no problemas mentales, después de que le realizaron estudios psiquiátricos.Esto ocurrió debido a que los defensores de Emmanuel llevaron a una psicóloga que sería su asesora técnica en la audiencia, pero debido a que no tenía cedula profesional, el juez no aceptó que ella participara como apoyo.El juez les fijó una multa de mil 500 pesos con 80 centavos a cada uno.Además, el magistrado le sugirió a Emmanuel cambiar de defensa y le otorgó unos minutos para que lo pensara, pero el inculpado decidió continuar con ella.Será el próximo martes 14 de noviembre que se lleve de nuevo la audiencia.Fue el 3 de diciembre del 2016 que Francia Ruth salió de su casa a las ocho de la mañana junto con su mamá, que la llevó a la escuela de idiomas donde estudiaba.A la una de la tarde su mamá le mandó un mensaje por whatsapp, informándole que se iría con su novio Emmanuel.El 4 de diciembre, Francia fue vista por última vez en el departamento de Emmanuel, entre ese día y el 6 fue asesinada y se utilizaron varios elementos para desmembrarla, entre ellos la sosa cáustica (hidróxido de sodio).Sus restos fueron localizados el 10 de diciembre en bolsas de plástico en la azotea de la zona departamental donde vivía Emmanuel.