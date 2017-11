Aumento al salario es una oportunidad

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La propuesta de aumentar el salario mínimo a 90 pesos por parte de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), es vista como una oportunidad para resarcir a los trabajadores que reciben el pago mínimo, considera Guillermo Romero Pacheco, secretario de Desarrollo Económico Sustentable.En particular, en Guanajuato el promedio de retribución está por arriba de los tres salarios mínimos.En el Estado, el índice de personas que ganan un jornal mínimo no llega al 20%, por lo que los trabajadores registrados con una remuneración menor tienen la posibilidad de recibir una percepción adicional que no se formaliza.Como ejemplo están los empleados del sector turismo, quienes además de su sueldo suman propinas, generando una percepción mayor, así que en ese sentido cada vez son menos (los trabajadores) que ganan por debajo de 80 pesos diarios.El titular de SDES explicó que anteriormente se pretendía igualar los salarios con el impacto de inflación pero se quedaban rezagados, pues el poder adquisitivo quedaba por debajo de la inflación.