Compromiso es la clave del éxito

“La vida del emprendedor es miserable, tienes que saber estar solo, vivir preocupado, aceptar que te tachen de loco y trabajar mucho sin fines de semana”.

“En comparación con este país nos falta disciplina, la mayor parte de los trabajadores que fracasan es por no estar comprometidos. El éxito no llega sólo divirtiéndose, sino trabajando duro”.



“Hay que evitar tener miedo, el emprendimiento no es para todos, debes tener nervios de acero, estar dispuesto a pasarla mal, pero eventualmente vienen las recompensas, evitar que lo sabes todo, el egocentrismo que te nubla”.



“Nuestra empresa está especializada en la responsabilidad social, por eso dejamos que los artesanos latinos que colaboran con nosotros se sientan con la libertad de crear diseños innovadores. Queremos que el arte destaque el orgullo latino de una manera divertida y moderna, para crear nuestra propia firma en el diseño mundial”.



“México es un país que nos pide que innovemos y sigamos con la tendencia de crear modelos. Por eso tenemos contemplado que para finales de 2018 se vaya a abrir una tienda en este país, para que se conozca quiénes somos y de este modo incrementar nuestro mercado”.

Con este resumen, Fernando Mendívil, presidente nacional de la Asociación de Emprendedores de México (ASEM), compartió su experiencia empresarial en la conferencia ‘Cómo ser un emprendedor exitoso en México’, durante el 3er Congreso de Innovación, Tecnología y Emprendimiento, cuyo objetivo es ofrecer herramientas a los jóvenes para que potenciar sus habilidades de competencia.Mendívil explicó que se puede combinar la vida laboral y divertida, pues esto lo vivió al ser empleado en una empresa japonesa.El japonés, dijo, no se queja del trabajo que tiene qué hacer, se divierte, bebe y cumple con sus obligaciones, “en México parece que somos trabajadores”.Luego de esta experiencia, Fernando entendió que quería seguir el ejemplo de su mamá y crear un negocio.A partir de ese momento aprendió a vivir preocupado, perdió su casa, vendió su coche, en sus dos primeros intentos sus proyectos quebraron.Posteriormente desarrolló la empresa Amplemind, una agencia de tecnología que inició con un socio, actualmente tiene 30 empleados.Su inquietud por desarrollar lo hizo crear una aplicación llamada Pitz, donde los aficionados al futbol se pueden sentir como profesionales.Esta aplicación la presentó en el programa Shark Thank, logrando que el empresario Jorge Vergara y el presidente de Genomma Lab, Rodrigo Herrera, se hicieran socios por 3 millones 200 mil pesos.Pero Mendívil se topó con otro obstáculo, desconocía cómo dar de alta su empresa, llevar la contabilidad, entre otros tópicos.Fue así como se involucró con la ASEM, un organismo no gubernamental que representa a los emprendedores para lograr que México sea el mejor lugar para emprender.Esta asociación ofrece información, redes, beneficios y trabajo hacia políticas públicas en beneficio del emprendimiento. Cuenta con 10 mil redes empresariales y 50 mil emprendedores en cuatro países.World Universities Conference (WUC), también incluyó la ponencia ‘Diseña tu emprendimiento’, a cargo de la fundadora y directora creativa de la marca de moda Vaiza, Violenta Martínez.Este proyecto se enfoca en la búsqueda de artesanos de diferentes partes de Latinoamérica para llevar la moda latina a todo el mundo.La compañía salvadoreña Vaiza exporta carteras, bolsos y pañuelos a países como México, Guatemala, Costa Rica, Honduras, Panamá, Estados Unidos, Canadá, Arabia Saudita, Rusia y Alemania.Su fundadora añadió que el mercado mexicano representa un 40% del total de sus ventas anuales.