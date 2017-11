Logran ‘bravas’ ventas

Publicidad



“Ha sido un inicio positivo y una sorpresa total por la manera en la que han recibido al equipo. Los directivos de Bravos detectaron un buen nicho de mercado, León es una de las ciudades más importantes de México y tiene una gran afición amante del béisbol. Por este motivo, nosotros como marca global de gorras, queremos brindarle al aficionado local los estándares mundiales de calidad en el producto. Por ejemplo, la gorra de los Bravos de León está fabricada con los mismos materiales y cuesta exactamente lo mismo que una gorra de los Yankees de Nueva York y los Cowboys de Dallas”.



“Para mí está claro que Guanajuato es un punto importante en la industria de la ropa, el calzado y los accesorios. Por ello nuestra expansión en México obedece a la estrategia de posicionamiento de la marca, muy pronto vamos a abrir la segunda tienda New Era en León que se ubicará en otra de las grandes plazas de la ciudad.



“Tenemos plantas alrededor del mundo, hay en Estados Unidos, China, Vietnam, Bangladesh y Haití. Somos una marca global y no nos cerramos a las posibilidades de tener una planta en México”.

Las gorras de los Bravos de León encabezan la lista de ventas en la Liga Mexicana de Béisbol (LMB), superando a los Diablos Rojos de México y a los actuales campeones, Toros de Tijuana.Durante la inauguración de la primera tienda New Era en la ciudad de León, David Pérez, director general de New Era México y Latinoamérica, destacó que fue un acierto comercial regresar a la franquicia leonesa a la competencia de la LMB, y que esto a su vez ha generado buenas ingresos para la marca estadounidense.New Era es la marca de gorras oficial de las tres ligas más importantes de Estados Unidos, NBA, NFL Y MLB, además de contar con tiendas en ciudades como Tokio, Seúl, París, Berlín, Londres, Chicago y Nueva York.El director general de New Era destacó que Guanajuato se caracteriza por atraer a las mejores marcas del mundo y que ese es un punto a favor en los negocios.David Pérez no descartó la idea de abrir una planta de manufactura en nuestro país.