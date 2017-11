Desaparece Polet tras subir a un Uber

Publicidad

no la encuentran sus familiares desde hace días. La joven que es originaria de Puebla, y nadie sabe nada desde el 4 de noviembre.De acuerdo con sus familiares, se disponía a ir rumbo a su trabajo en un Uber y ya no regresó a su casa. Amigos y familiares comenzaron una campaña en redes sociales para poder dar con su paradero.y como seña particular tiene un tatuaje en el brazo con la leyenda “Miguel”.Además de Polet, el pasado 5 de noviembre desapareció Ixchel Popocatépetl Méndez, de 19 años de edad, quien fue vista por última vez en el centro comercial Galerías Serdán; al parecer se dirigía a Querétaro.Desde 2013 se han cometido 320 feminicidios en el estado; sin embargo, la Fiscalía General, a cargo de Víctor Carrancá, sólo reconoce 154 hasta septiembre.La organización Odesyr y Periódico Central hicieron un recuento de los feminicidios cometidos en la entidad poblana desde 2013 -año en que se tipificó el delito de feminicidio.Con información de El Debate