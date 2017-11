'Yo soy inocente', dijo Rubén a su amiga en EU

Publicidad



"Estoy en manos de Dios, se hará su voluntad", dijo el irapuatense a Luna con quien intercambió cartas durante los 15 años de amistad.



"Yo no maté a mi prima, yo soy inocente", afirmó.



"De lo único que se arrepiente es de haber firmado bajo presión unos documentos que le llevaron cuando lo detuvieron. Esos documentos lo tienen ahora condenado a muerte", dijo la amiga.



"Rubén tiene confianza en un milagro, hay dos recursos pendientes por resolver, uno relacionado con una resolución de la Corte Internacional de Justicia de la Haya, que en 2004 consideró que hubo violación a los derechos consulares de 51 mexicanos condenados a la pena capital, entre ellos Rubén, y otro sobre que la declaración de culpabilidad fue firmada bajo presión", señaló Luna.

en la cámara de la Unidad Walls en Huntsville, Texas.que radica en Irapuato y que el sábado pasado tuvo la oportunidad de platicar con el guanajuatense condenado a muerte.junto a sus cuatro hermanos y en vacaciones regresaba a México a visitar su tierra.Aún con la esperanza de que se conceda un milagro que impida su muerte, mencionó que se siente triste por su madre, por sus hermanos y sus dos hijos. No pide que lo perdonen, porque asegura que es inocente.Desde el 18 de agosto pasado, cuando se le dictó la fecha de su ejecución, sus abogados solicitaron la práctica de una prueba de ADN para probar que no asesinó, ni violó a su prima, pero no se le concedió.Una vez por semana, Ramírez Cárdenas platica con un reverendo que lo visita, escucha pasajes de la biblia; Luna afirmó que el guanajuatense luce triste, pero sin remordimientos.Ramírez Cárdenas confesó que le hubiera gustado comer hamburguesas de Whataburguer, que solía probar desde que llegó a Estados Unidos, así como mariscos y fresas de su natal Irapuato.Pero no tuvo derecho a la última cena, porque, luego de que Lawrence Russell Brewer, último preso con ese derecho, ordenara un gran banquete y no se lo comiera.Ramírez Cárdenas, oró junto a Maricela Luna, recinto al que acudía cuando visitaba su tierra en vacaciones.