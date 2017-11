Una experiodista se apresta a hacer historia en Virginia al convertirse, uno de los congresistas más conservadores sociales y con más tiempo en el puesto en el estado. Marshall patrocinó una propuesta de ley que impediría a personas transgénero hacer uso de baños de acuerdo con su género.Se trató de una de las contiendas de más alto perfil en este año, que atrajo la atención internacional, así como la de grandes donaciones, al distrito de la Cámara de Delegados de Virginia afuera de la capital del país.

Danica Roem, first openly transgender person elected to state legislature: We won "because of my inherent identifiers, not despite them." pic.twitter.com/cYW0475UyQ