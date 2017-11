Trump, Gillespie y los valores del Partido Republicano

Publicidad

Desde la elección presidencial del año pasado varios republicanos de la clase dirigente se rasgan las vestiduras ante lo que le ha pasado a su partido. George W. Bush incluso lamentó que podría convertirse en “el último presidente republicano”, debido a que Donald Trump representa algo muy ajeno a la tradición del partido.¿Qué tan distinto es Trump en realidad? Es más crudo, más rudo y menos competente que sus predecesores republicanos, aunque en eso último no debemos olvidar la desastrosa ocupación de Irak ni la mala respuesta al huracán Katrina durante la administración de Bush. Sin embargo, hay mucha más continuidad de la que sus críticos conservadores quieren admitir. Si el trumpismo parece estar apoderándose del Partido Republicano eso es principalmente porque, de muy diversas formas, el partido ya estaba ahí.¿Qué representa, después de todo, el Partido Republicano moderno (y por moderno me refiero básicamente a después de Reagan)? Un cínico podría decir que básicamente ha servido a los intereses de la élite económica mientras se hace de votos de la clase blanca trabajadora con tintes raciales. Y el cínico estaría en lo correcto.Y si de eso se trata realmente el nuevo republicanismo, ¿qué tanto ha cambiado en la era de Trump? Consideremos dos historias noticiosas recientes: el plan fiscal republicano de la Casa Blanca y la campaña que Ed Gillespie, un infiltrado republicano consumado, que está contendiendo para gobernador de Virginia.Sobre el plan fiscal: es bueno que los análisis noticiosos nos sigan diciendo que Trump es populista, porque jamás sospecharíamos que lo es a juzgar por el contenido del plan fiscal de su partido (ni de su plan de servicios de salud; bueno, ni de cualquiera de sus políticas).Es cierto, el plan contiene unas cuantas exenciones fiscales para las familias de clase media, pero estas se erosionan o desaparecen en el transcurso del tiempo. Según el Comité Conjunto sobre Impuestos, que es bipartidista, para cuando la ley ya esté plenamente implementada habrá enormes beneficios fiscales para los millonarios —incluso mayores si tenemos en cuenta la revocación del impuesto de sucesiones— y beneficios mínimos para la mayoría de la población. De hecho, decenas de millones de familias de ingresos medios y bajos acabarían enfrentando aumentos en los impuestos, lo cual es bastante sorprendente para un proyecto de ley que añadiría 1.5 billones de dólares al déficit.Sin embargo, ver cómo son las tasas para los distintos grupos de ingresos es solo parte de la historia. Incluso entre los estadounidenses de ingresos elevados, el plan parece diseñado para recompensar a aquellos que no trabajan para ganarse la vida, o más precisamente: cuanto menos hagas para ganar tu ingreso, mayor será tu exención fiscal. Los propietarios de empresas deberían menos en impuestos que los profesionistas con ingresos elevados; los inversionistas pasivos, que solo se sientan a cobrar dividendos, deberían menos impuestos que aquellos que al menos dirigen sus empresas. Así mismo, los herederos ricos, que no hicieron algo para hacerse de su riqueza excepto elegir bien a sus padres, no pagarían algún impuesto.Esperen, hay más. Tal vez hayan escuchado que el plan acabaría con las deducciones para los ingresos estatales y locales así como con los impuestos sobre las ventas; esto es cierto, si uno es un estadounidense común y corriente que trabaja. Sin embargo, si uno es propietario de una empresa —o puede hacerse pasar por uno, debido a que la ley crearía enormes oportunidades para evadir impuestos—podría deducir de todos modos esos impuestos como gastos empresariales.En resumen, la política fiscal trumpista es igual de elitista, si no es que más elitista y antipopulista, que las políticas de administraciones republicanas anteriores. El mismo viejo cuento, el mismo.¿Y qué me dicen del más o menos descarado nacionalismo blanco? ¿No es una desviación? Bueno, ¿qué tanto se diferencia de lo que decía Reagan sobre las reinas de los beneficios sociales que conducían Cadillacs, o el anuncio de Willie Horton de Bush padre? En cualquier caso, no tenemos que discutir sobre el pasado: basta ver cómo Ed Gillespie ha hecho campaña en Virginia durante los últimos meses.Gillespie es, como dije, un infiltrado republicano consumado, expresidente del Comité Nacional Republicano y asesor de George W. Bush. ¿Y qué nos dice de la clase dirigente republicana y sus valores que la campaña de Gillespie se haya basado en provocar la hostilidad racial blanca? Como lo describió The Washington Post: “El eje de su campaña no solo ha atraído a las partes intolerantes y racialmente resentidas de la base republicana; ha sido un llamado de apareamiento”.¿Eso quiere decir que Gillespie ha enfrentado fuertes críticas de los republicanos de la clase dirigente por su campaña tan sensacionalista? No. Ha habido un poco de chasquidos de lengua de figuras de niveles inferiores, pero casi nada de la gente cuya condena podría importar.En específico, si los republicanos que dicen “nunca Trump” realmente quieren erradicar el trumpismo del partido, estarían exhortando a los electores a rechazar a Gillespie por sus tácticas nauseabundas. Escribí esta columna antes del voto de Virginia, pero Gillespie bien podría ganar, y si lo hace, el partido se convertiría todavía más en el partido de Steve Bannon de lo que ya es ahora. ¿Y entonces cuántos de los que pertenecen a la clase política republicana se han hecho oír para decir que Gillespie debe perder si el partido quiere salvar su alma? Casi ninguno.Ah, si están en Virginia leyendo esto y todavía no votan, por favor háganlo. Esta es una elección que tendrá enormes consecuencias, y sería una vergüenza —de hecho, una tragedia— si su resultado está determinado por la gente que no se molestaría en ir a las casillas.