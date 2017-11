Marchan estudiantes para que 'corran' a la directora

Luego de que el lunes cerrarán el plantel del CECyTE en San Francisco del Rincón para exigir la salida de la directora, los alumnos realizaron ayer una marcha pacífica y tras reunirse con autoridades acordaron que continuarán las clases de manera normal.

Al intentar obtener entrevista con la directora de la escuela, negó el acceso al plantel y señaló que no estaba recibiendo a nadie.

Los estudiantes decidieron marchar luego de que con la huelga que realizaron no se logró la destitución de Mónica de los Dolores Rodríguez, a quien acusan de nepotismo y abuso de autoridad.

Desde las 8 de la mañana de ayer, la mayoría de los alumnos se sumó a la marcha, salieron del plantel poco más de 200 que caminaron con la bandera de huelga y con cartulinas en las que escribieron parte de sus quejas.

La caminata fue desde el Barrio de Guadalupe hasta la explanada del Jardín Principal de la ciudad, en donde solicitaban una entrevista con el alcalde Ysmael López García.

Piden apoyo

En una reunión con 5 alumnos y 5 padres de familia, el secretario de Ayuntamiento, Rodolfo Aguirre Ruteaga, en representación del Alcalde, fue quien atendió al grupo de manifestantes.

Al terminar la reunión, que se mantuvo como privada, el Secretario de Ayuntamiento manifestó que como autoridades municipales servirían como puente de comunicación con las autoridades de CECyTE, ya que, indicó, la prioridad es la atención a la ciudadanía y en este caso a los estudiantes, uno de los sectores en los que más atención se está poniendo.

Por su parte, el grupo de alumnos señaló que su interés de acudir a las autoridades municipales fue precisamente para que se escucharan sus quejas y que se les pudiera brindar apoyo y asesoría.

Más tarde, personal del Departamento Jurídico se presentó también en Presidencia Municipal. No se dieron detalles sobre esta entrevista.

Determinan tiempos

Luego de la conversación que Aguirre Ruteaga tuvo con los alumnos, se determinó proporcionarles transporte para que regresaran al plantel, ya que los estudiantes estuvieron dispuestos a continuar con sus clases.

A decir de los alumnos, al llegar al plantel se les negó el acceso, luego de unos minutos se les abrió la puerta.

“La mayoría de los maestros no dieron clases, sólo la maestra de inglés, que nos vio en el plantel nos pidió que ingresáramos al salón e impartió la materia”, señaló uno de los manifestantes.

Finalmente, el personal de Jurídico, que en este ocasión acudió el director Jaime Díaz, señaló de acuerdo a lo que indicaron los alumnos, que las clases se seguirán impartiendo, la directora no acudirá al plantel, y se espera que en un plazo no mayor a las 2 semanas se determine la situación y las acciones que se tomarán para las partes involucradas.

Cabe señalar que am Express trató de obtener la postura de la directora con respecto a las acusaciones en su contra, sin embargo, el día de la huelga no se presentó en el plantel hasta una vez que se retiró el personal, y el día de ayer negó el acceso argumentando que no recibiría a nadie.