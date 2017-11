Gran experiencia

Publicidad

El representativo del Tecnológico de Roque concluyó su participación en el Evento Nacional de los Tecnológicos al lograr el cuarto lugar de grupo.El conjunto de Roque disputó tres encuentros en el certamen Nacional, con los cuales obtuvo una victoria, una derrota y un empate, con lo que quedó fuera de la fase de grupos.El el primer encuentro fue ante el combinado fronterizo de Tijuana, el marcador no fue bueno para los ‘Carneros’ que cayeron por 3 a 1.En el cotejo ambas es cuadras iniciaron con buen despliegue en el campo, pero Roque se rezagó en su zona defensiva y el conjunto de la frontera aprovechó para adelantar sus lineas ofensivas y hacer daño a los ‘Carneros’.En la segunda jornada del Torneo de los Tecnológicos los ‘Carneros’ salieron con los cuernos bien puestos y lograron hacer su primera y única victoria de la competencia al vencer contundentemente al Instituto Tecnológico de Oaxaca por goliza de 4 goles a 1 y ayer ante la escuadra de Chihuahua empataron a dos goles, por lo que sumaron cuatro unidades que no fueron suficientes.Alberto Gutiérrez, coordinador deportivo en Tec de Roque, expresó que dieron esfuerzo los jugadores.“Los muchachos hicieron un excelente papel, no sentimos orgullosos, la comunidad estudiantil debe darle un aplauso a estos muchachos que a cada minuto dieron lo mejor, el futbol es así, nos tocaron los errores futbolístico, no de disciplina ni grandeza, son errores del futbol”, comentó.Aseguró que ya son tres años los que llegan al Nacional, pero ahora se preparan para enfrentar el nacional del 2018 en Oaxaca.“Estamos preparándonos para el siguiente año para el nacional de Oaxaca, ya vamos a cerrar el libro e iniciar para seguir con las satisfacción en el Tecnológico de Roque”, comentó.El Tec de Roque regresó ayer por la tarde a la ciudad de Celaya después de tres días de actividad en Querétaro.