‘Ayuda de Federación es insuficiente’

En el tema de seguridad, el Gobierno del Estado cumple, pero los resultados de la Federación han sido insuficientes, según cifras oficiales, señaló el alcalde Ramón Lemus.Una vez más, el Presidente municipal revivió la confrontación con el Delegado de la Secretaría de Gobernación en Guanajuato, quien por el contrario ha cuestionado las declaraciones de los mandos policiacos del Gobierno estatal y los resultados del Municipio.“Desde luego que sí (ha cumplido el Estado en la seguridad). La federación... ahí están los datos, no es que no hayan cumplido, sino que ha sido insuficiente la presencia de ellos.“Sí solicitamos en ese sentido la colaboración y a final de cuentas, sumar fuerzas e ir avanzando en ello”, expresó Lemus Muñoz Ledo.Y aseguró que en donde no hay dudas es en cuanto a la legalidad de la competencia de cada gobierno.“Yo lo que puedo decir es que está claramente definido el ámbito de uno y otro, al final de cuentas, volvemos a insistir, esto se trata no de echas culpas, sino de colaborar y ver cómo caminamos para reducir los índices de delincuencia en la medida de las competencias”, dijo.Pero si de delitos de fuero común se trata, el Estado no sale bien librado. En los primeros ocho meses del año la incidencia delictiva aumentó en el municipio más del 9% con respecto al mismo periodo de 2016.De acuerdo el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, hasta agosto pasado se denunciaron nueve mil 393 delitos del fuero común ante el Ministerio Público.Es decir, un aumento del 9.4% con respecto al periodo enero-agosto de 2016 donde se habían denunciado 8 mil 588 delitos.Los robos en general en el municipio también tuvieron un incremento del 21.5% en el mismo lapso.