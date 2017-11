Publicidad

Jueves 31° Ordinario.Lucas 15, 1-10~ Todos los publicanos y los pecadores se acercaban a Él para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: “Éste acoge a los pecadores y come con ellos”. Entonces les dijo esta parábola: “¿Quién de ustedes que tiene cien ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el campo, y va a buscar la que se perdió hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, la pone contento sobre sus hombros; y llegando a casa, convoca a los amigos y vecinos, y les dice: ‘Alégrense conmigo, porque he hallado la oveja que se me había perdido’. Les digo que, de igual modo, habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no tengan necesidad de conversión. O, ¿qué mujer que tiene diez dracmas, si pierde una, no enciende una lámpara y barre la casa y busca cuidadosamente hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, convoca a las amigas y vecinas, y dice: ‘Alégrense conmigo, porque he hallado la dracma que había perdido’. Del mismo modo, les digo, se produce alegría ante los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta”. ~La mayor alegría, tanto para el ser humano como para Dios, no consiste en el solo cumplimiento de una religiosidad intachable, sino en recuperar a quien se ha perdido. De hecho, observar la ley a la letra sin vivir el espíritu de amor con que fue dictada, siempre produce frustración y tristeza.Al centro de este Evangelio aparece el principio de si Dios ama o no a los pecadores. Y la respuesta es inmediata: Dios sí ama a los pecadores; de tal manera, que cuando uno solo regresa a Él acontece una gran alegría dentro de su misterio.Los descreídos, irreligiosos ––en una palabra, los paganos que no observaban la ley–– se acercaban a Jesús porque encontraban en Él el camino de regreso. Si habían vivido fuera de la ley por desconocimiento o se habían perdido, ahora se descubrían recuperados e incluidos.Los fariseos y los escribas tienen que aceptar, desde su experiencia de vida y apoyados en la conducta humana, que la conducta de Dios es semejante y superior, que se alegra de recuperar a quien se le ha perdido. Porque el regreso del pecador es una respuesta a su designio divino. Desde esta visión, los pecadores que regresan hacen posible el plan de Dios sobre sí mismos, mientras que los justos lo han frustrado.¿Cómo no apostar la vida a estas alegrías? Dios no se cansa nunca de salir a nuestro paso. Él es el primero que recorre el camino que nos separa y luego hace el trayecto de regreso con nosotros, dándonos seguridades y certezas de su amor.¿Cuánto tiempo hace que no me alegro con una alegría mayor? ¿Cuánto hace que no experimento esta forma de libertad?Oración:Señor Jesús, recién he recordado la alegría de mi reconciliación contigo y con los demás; mientras recorría tu Evangelio en mi corazón, advertí el grado de soledad y abandono extremo en que viví por un tiempo. Te agradezco haber venido por mí; gracias porque en este episodio de tu Palabra entendí que nuestro regreso acontece también en tu misterio.Permite que junto con los míos vivamos una alegría permanente, semejante a la de estar completos, a la de encontrar lo más preciado que tenemos, y a ti mismo hoy y siempre. Amén.