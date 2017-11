Las 4 opciones del PRI

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Se acerca la definición. Se acerca el dedazo de Peña Nieto para elegir al candidato presidencial del PRI que deberá remontar todos los escándalos de corrupción, la baja popularidad del presidente y el enojo de una sociedad agraviada, insatisfecha y molesta por un sinfín de afrentas, validas muchas de ellas, que hoy por hoy tienen al tricolor en la tercera posición de las encuestas rumbo al 2018.La política es cambiante, es un juego perverso y cruel, es interesante pero a la vez despiadada. Cuando José Antonio Meade fue nombrado titular de Hacienda, me parecía que dicho movimiento lo anularía como posible candidato presidencial porque dejaba la secretaría de Desarrollo Social, tan políticamente redituable por ser el encargado de llevar los apoyos oficiales a miles de familias de escasos recursos. Meade aterrizaba en la poderosa secretaría de Hacienda en donde históricamente el titular no suele contar con la simpatía popular. Hoy el escenario es otro y sostengo que además de que “los astros parecen alinearse” en favor de Meade, el secretario de Hacienda es la mejor opción que tiene el PRI para ser siquiera competitivo el año próximo. Veamos el porqué.El PRI tiene a mí entender 4 finalistas: José Antonio Meade, Miguel Ángel Osorio Chong, Aurelio Nuño y José Narro. A continuación una escueta opinión sobre sus defectos y virtudes:Miguel Ángel Osorio Chong: El secretario de Gobernación es un priista de carrera propia, no le debe su trayectoria a Peña Nieto y es sin lugar a dudas el hombre que tendría más contenta a las bases tricolores, pero tiene una pesada loza sobre su espalda: es demasiado priista. En esta época en la que la marca “PRI” encuentra tanto rechazo, Osorio no puede ser la opción porque en esta ocasión no le basta el voto duro al priismo para ganar la contienda. El PRI debe atraer el voto de indecisos y Osorio no es una figura atractiva para ese sector. Si sumamos el desastre que vivimos en materia de seguridad, debe estar descartado.Aurelio Nuño.- Es un joven estrella. Su sólida formación académica y probada lealtad al presidente lo han colocado como uno de los hombres con mayor cercanía al mandatario. No se le conocen escándalos de corrupción. Su firme posición ante los vándalos de la CNTE nos hizo creer a muchos que de nueva cuenta se impondría la fuerza del estado ante ese poder fáctico que ha condenado al atraso a miles de niños en Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán. Pero el titular de la SEP le debe su carrera política a Peña, no se le puede desmarcar porque llegó con él y eso le puede pesar enormidades.José Narro.- El eficiente Rector de la UNAM no ha tenido ningún escándalo de corrupción. Quienes lo conocen lo señalan como un hombre honesto, trabajador y comprometido. Narro ha sido visto como un personaje de izquierda moderada que cumpliría con el perfil para arrebatarle votos a AMLO. Sus puntos flacos serían la edad (tendrá 70 años el año próximo) y el hecho de no pertenecer al círculo cercano del presidente.José Antonio Meade.- El titular de Hacienda ha sido un eficiente Ministro en los sexenios de Calderón y de Peña. Es la persona que ha sido mas veces secretario de estado (2 veces en Hacienda, Economía, Desarrollo Social y Relaciones Exteriores). No tiene militancia partidista. Es cercano al grupo rupturista del PAN y podría atraer el voto de indecisos que tanto necesita el PRI. Contaría con el respaldo del sector financiero. Sin embargo Meade tendrá problemas de aceptación entre las bases del tricolor y aunque es un hombre agradable, no es precisamente carismático.Peña decidirá en la soledad de su despacho al candidato de su partido, pero deberá realizar cientos de consultas, “calar” a los favoritos y ponerlos a prueba. Si el presidente logra controlar a la base tricolor para que otorguen su apoyo incondicional sea quien sea el candidato, entonces creo que el elegido será José Antonio Meade.Twitter: @gomez_cortina