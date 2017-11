Recordando

Publicidad

No me digas que no te acuerdas de nada, le digo, porque no lo creo. Si yo tengo los recuerdos tan claros, seguro igual los tienes tú; lo que sucede es que me juegas una mala pasada, porque no quieres pensar y prefieres cerrarme la puerta diciendo que lo has olvidado.No me digas que te platique yo, que las vivencias se nos grabaron de formas diferentes en el torno de la vida. No, no insistas, mejor cambiemos el tema, que no hay tragedia mayor para mí que un hombre vacío de recuerdos, es una forma de traicionar de forma infame al corazón.Me interrogas sobre porqués que desconozco, no sé dónde guardaste las remembranzas que se te perdieron en el camino, me haces sentir como si yo las hubiera ido juntando para que no se te desbalagara la vida. Los recuerdos son nuestra hoja de registro, el diario que se guarda en el corazón. Tú escribiste en mí cosas buenas, puedo dar una buena reseña de ti, de las dos, de las que fuimos antes de que llegaran las adultas y las madres a ocupar y dar voz a esas niñas tímidas que éramos.No, no me digas que olvidaste todo, digamos que sabes tu parte. Fuimos como un gran rompecabezas del cual todos los integrantes llevaban algunas piezas en sus bolsillos, por eso no se puede armar por completo la historia. Cada uno vio la vida desde otra óptica como un prisma de cristal, que giraba y lanzara cientos de reflejos diferentes. Sí, destellos, risas y llantos, ilusiones, actitudes que se intercalaban y ascendían como los peldaños de una escalera, perdiéndose entre las nubes como en un cuento de hadas, que nos llevó a ser adultas, dejando en el pasado nuestras infancias.Mi hermana y yo nos ponemos a platicar y vamos zurciendo el tiempo, como una manta de patchword. Yo aporto algunos trozos, al igual que ella, y al final extendemos la historia como si desenredáramos una alfombra, que resulta tan variada como una tela multicolor. Finalmente abrimos el cofre cerrado con llave que nos ocultaba a las dos. Me gusta platicar contigo porque me puedo completar, tenemos las mismas raíces y somos ramas del mismo árbol, no tengo que explicarte nada, si lo viviste conmigo, cuentas con una gran empatía que siempre te ha acompañado y cuando hablamos, es como si depositara mi corazón en un suave paño de terciopelo y sé que está a salvo. Ahora que escribo sobre de ti, me lleno de satisfacción, siento que me congratulo y enorgullezco y me siento feliz de que durante este trayecto de vida me acompañes y estés conmigo.S.A.L.