Relacionan a policías con 2 desapariciones

Angustia vive una familia de Celaya, luego de que uno de sus integrantes, Cristian Nicolás Aboytes Gonzáles, de 31 años, desapareció desde el domingo pasado, en la Feria de Cortazar.Los padres refirieron que la última vez que lo vieron fue cuando policías de Cortazar lo esposaron y subieron a una patrulla, y desde entonces no saben de él.Por esa razón, sus padres, Nicolás Aboytes Alberto y Maricela Gonzáles Álvarez, acusan a los elementos de aquella corporación y piden que los responsables de la supuesta detención proporcionen información del paradero de su hijo.“Queremos que busquen a nuestro hijo, tiene que aparecer, la gente no desaparece de la noche a la mañana. Queremos que los oficiales que ‘detuvieron’ a Cristian aparezcan y nos digan a dónde se llevaron a nuestro muchacho”, exigen los padres del joven.Desde el domingo por la tarde, el joven Nicolás salió de su casa, acompañado de un amigo y compañero de su trabajo, ya que asistirían al cierre de la Feria de Cortazar.Según la familia, su acompañante fue quien les comentó que al llegar a su destino fueron revisados por los policías de la entrada, que al no hallarles nada fuera de lo común, los dejaron acceder.Ya dentro del recinto, a escasos metros de la entrada fueron detenidos por otros policías, que sin darles una explicación, esposaron a Cristian y lo subieron a una patrulla que aguardaba afuera.Cuando los policías se fueron con su amigo, él llamó a su familia y les contó lo que pasó.Su papá, acompañado de otro hijo, se trasladó hasta los separos de Cortazar, donde les dijeron que no había ningún detenido con el nombre de su hijo y desde ese momento no supieron nada más de él.Los hermanos de Nicolás comenzaron a publicar su fotografía y datos en las redes sociales, con la finalidad de obtener información sobre su paradero.Una de estas publicaciones llegó hasta un hombre de Salvatierra, quien se comunicó con la familia de Cristian Nicolás y les dijo que lo había visto abordo de la misma patrulla en la que también se habían llevado a su hijo el mismo domingo.Les dijo que cuando lo fue a buscar, le contaron la misma historia, que en ningún momento había ingresado un joven con el nombre de su hijo y que no sabían si había sido detenido por elementos municipales.Motivo por el que decidió llamar a la familia Aboytes Gonzáles para intentar trabajar conjuntamente y dar con el paradero de sus hijos o averiguar las identidades de los policías que supuestamente los detuvieron y desaparecieron.“El lunes nos llamó un señor de Salvatierra y nos dijo que su hijo también estaba desaparecido desde el domingo. Comentó que vio la fotografía de Cristian en Facebook y lo identificó como el que iba en la misma patrulla en la que se llevaron a su hijo”, comentó la señora Maricela.Ambas familias ya acudieron ante el Ministerio Público de Cortazar para interponer la denuncia por la desaparición de sus familiares, ya que no cuentan con ningún dato respecto a donde puedan estar.Además cuando solicitaron la información de los oficiales en turno al momento de la detención de los jóvenes, ésta les fue negada por el Comandante a cargo, argumentó que era información privada y que ellos no tenían a los jóvenes.Maricela, mamá de Cristian Nicolás, comentó que ha recibido varias llamadas de un número con lada de Puebla, y han intentado extorsionarla con dinero a cambio de su hijo.Con lagrimas y sentimientos encontrados, el padre de Cristian sólo pide que le devuelvan a su hijo sano y salvo.