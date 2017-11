Todavía había un giro más de guion en la caída de Kevin Spacey.que interpreta al magnate J. Paul Getty en la película,. Scott asegura que mantiene la fecha de estreno.

Christopher Plummer

Las publicaciones especializadas como The Hollywood Reporter o Deadline no ahorraban calificativos este miércoles por la noche para un movimiento fulminante, a buen seguro muy costoso y que, un actor de prestigio que hace solo dos meses estaba nominado al Emmy por su papel en House of Cards. Según la prensa especializada,

Ahora se tendrán que rehacer los tráilers y otros promocionales para el filme

Poco antes de anunciar el cambio de actor, la productora había retirado la película del festival. Según Deadline, la decisión se tomó tras un tira y afloja con Scott, que estaba indignado con la perspectiva de que el escándalo sexual que rodea a Kevin Spacey hundiera la película e impidiera al público valorarla.Tras las declaraciones de Rapp, empezaron a salir más testimonios sobre su comportamiento de acoso sexual en la producción de House of Cards y en su época en el teatro Old Vic en Londres Netflix canceló la última temporada de House of Cards y prescindió de Spacey para lo que queda de la que está actualmente en producción. Spacey ha desaparecido por completo de la escena pública. Su personaje no es el que más aparece en pantalla peromás la campaña de lobby preparada para proponer a Spacey a los premios de la industria. A pesar del desafío, Scott asegura que mantiene la fecha de estreno, 22 de diciembre.