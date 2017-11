Expulsan a Mike Tyson de Chile

Publicidad

Detectives de #PolicíaInternacional reembarcan a Mike Tyson por no cumplir con Ley de Extranjería. pic.twitter.com/hTVadRENkO — PDI Chile (@PDI_CHILE) November 9, 2017

, quien sería reembarcado poren su país de origen.Tyson, 51 años,El ex campeón mundial del peso completo cumplió una condena en Estados Unidos por violación en la década de los 90.Un tuit de la Policía de Investigaciones de Chile dijo escuetamente que:La policía no respondió de inmediato a las consultas de The Associated Press.