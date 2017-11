No permiten el ingreso del boxeador Mike Tyson a Chile

Publicidad

La policía chilena impidió hoy el ingreso al país del ex boxeador norteamericano Mike Tyson por no cumplir con la Ley de Extranjería, por lo que será devuelto a Estados UnidosEl ex campeón del mundo, de 51 años, estaba invitado a una presentación de unos premios organizado por una estación de televisión por cableLa Policía de Investigaciones (PDI) de Chile, que no detalló los motivos exactos por los que se le negó el ingreso, señaló que Tyson será devuelto a su país de origen en las próximas horasUna normativa vigente advierte que un extranjero que tenga antecedentes en su país es motivo suficiente para impedirle el ingreso a ChileTyson fue condenado a seis años de cárcel por violación en 1992, aunque finalmente sólo cumplió tres añosAdemás, en 1999 fue condenado a un año más por agresión