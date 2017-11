Publicidad

La Federación de Organizaciones Independientes de Hidalgo (FOIDEH), que encabeza Oscar Pelcastre, debe entregar la documentación necesaria o no podrá recibir los derechos de uso de suelo que pelea, declaró Yolanda Tellería, alcaldesa de Pachuca.“Simplemente estamos pidiendo que cumplan la ley. Ellos deben entregar el contrato de renta del local porque no son dueños. El dueño debe sacar el uso de suelo, mientras tanto no podemos sobrepasar la ley”, dijo.También pidió cumplir con los requisitos solicitados por Obras Públicas de lo contrario no habrá ninguna autorización.“Yo pediría que todos veamos por Pachuca, para que la ciudad avance”, dijo entrevistada al concluir la sesión de cabildo.