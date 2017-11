Nunca trabajar en gobierno, garantía para ser auditor

Publicidad

laArmando Roldán Pimentel, integrante del Colegio de Contadores de Hidalgo, informó que su trayectoria profesional en el sector privado lo exime de intereses políticos, económicos y de cualquier índole de dirigir la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH).“Llego con un perfil ciudadano, nunca me he desempeñado en un puesto político, nunca he trabajado en administración pública”, dijo.Con Roldán Pimentel inició la segunda jornada de entrevistas a 7 de 19 candidatos para la ASEH a cargo de diputados de la Comisión Inspectora.Desde un despacho externo, señaló, ha coordinado auditorías a entes públicos como universidades, la Secretaría de Educación Pública y los Servicios de Salud, entre otros.“Hemos encontrado inconsistencias importantes en algunos organismos y se han hecho las recomendaciones pertinentes”, expresó.Su proyecto, entre otros aspectos, se concentra en maximizar tiempos y funciones para evitar duplicidad de los entes fiscalizadores, como órganos internos de control, contraloría estatal y municipal.Armando Roldán es licenciado en Contaduría por la UAEH, tiene una maestría en Impuestos y doctorado en Ciencias de lo Fiscal en el Instituto de Especialización para Ejecutivos.El ex director de Innovación Gubernamental, Víctor Manuel Santillán, no supo responder ¿Qué es la Auditoría? y ¿Cuáles son las atribuciones?, recurrió a documentos para contestar.Consideró que cuatro años fuera del servicio público son suficientes para desmarcar su perfil de grupos o intereses políticos, lo cual garantizaría su autonomía al frente de la Auditoría Superior de Hidalgo.“No tengo militancia en ninguna partido, cuando hay procesos electorales doy seguimiento puntual y emito mi voto por la persona y sus propuestas”, dijo.Cuando fue funcionario argumentó que la ASEH tenía menos atribuciones que la actual Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas que permitirá “reconstruir” el órgano de vigilancia.Señaló que en 30 años de trayectoria fue servidor público en algunas ocasiones y actualmente audita y asesora externamente a gobiernos municipales, como Villa de Tezontepec, Tepeapulco, Tolacayuca, Zempoala.