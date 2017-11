INE cede a los reclamos de los independientes

Publicidad

El Instituto Nacional Electoral (INE) cedió a los reclamos de los aspirantes a una candidatura independiente por supuestas fallas en la aplicación móvil para reunir las firmas de respaldo y avaló medidas para facilitar que los ciudadanos sin partido lleguen a las boletas el próximo 1 de julio de 2018Éstas consisten en la ampliación de siete días en el plazo para reunir los apoyos, la posibilidad de que libremente se recopilen firmas en papel en 283 municipios marginados, la entrada en vigor de una nueva versión de la aplicación móvil —ayer disponible para equipos con sistema operativo IOS, hoy para Android— y una campaña en los tiempos del Estado en televisión que corresponden al INEEl instituto rechazó en cambio que la descarga de la aplicación sea libre, que el INE organice debates entre aspirantes, que sea generalizado el acopio de firmas en todo el país o que se conforme una comisión temporal de ese organismo electoral para seguir el proceso directamente con representantes de los aspirantesLas fechas para completar los requisitos de ley son, para quienes aspiren a contender a la Presidencia sin partido, el 19 de febrero como límite; para quienes buscan una senaduría, el 21 de enero, y para los aspirantes a contender por una diputación federal el 11 o 17 de diciembre, según la fecha en la que hayan obtenido su constancia de aspirantesLas medidas se adoptaron pese a los riesgos, uno de posible tráfico de firmas, como ocurrió en 2015, y otra, el traslape de plazos en que la ley prohíbe el proselitismoLos partidos concluyen precampañas el 11 de febrero, mientras los aspirantes a independientes presidenciables seguirán prácticamente en precampañas de recolección de firmas una semana más, advirtió el representante de Morena, Horacio Duarte, quien dejó entrever que su partido podría impugnar ante el tribunal electoral federal el acuerdo por ilegal, pues se generará “desequilibrio” en la contiendaEn la sesión del INE, el consejero presidente Lorenzo Córdova Vianello, recordó que en el pasado ese medio físico de acopio de firmas abrió la puerta a irregularidades en anteriores procedimientos de búsqueda de apoyos para independientes (en 2015 durante la elección federal y en 2016 para el Constituyente de la Ciudad de México)Ha habido conductas por lo menos “curiosas”, por ejemplo, la presentación de credenciales de elector en hojas membretadas correspondientes a un programa social o cédulas en papel donde, dado que la firma del secretario ejecutivo Edmundo Jacobo está al reverso de las credenciales de elector, “fue copiada en numerosísimas ocasiones (para simular miles de apoyos), lo cual evidentemente habla de un fraude que fue denunciado ante instancias penales”Aunque las medidas fueron apoyadas por unanimidad de los consejeros, el representante de Morena, Horacio Duarte, cuestionó la “obsequiosidad” del INE con los “seudoindependientes” Margarita Zavala y el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez El Bronco“Se la pasan diciendo que la aplicación no funciona, los tunden, los regañan, los exhiben y se burlanUstedes dicen que no es problema, pero les amplían el plazo, no sé si el acuerdo sea la manifestación de la culpa o es un sentimiento de no sentirse vapuleados”, advirtió DuarteSin embargo, el consejero Marco Antonio Baños rechazó que las medidas tengan dedicatoriaEl senador del PRD y consejero del Poder Legislativo, Isidro Pedraza, y el representante de Movimiento Ciudadano ante el INE, Juan Miguel Castro, propusieron al INE una auditoría a la aplicación móvil para recabar apoyos, a fin de verificar si efectivamente hay fallas, y que Córdova se reúna con los aspirantes para garantizarles derecho de audienciaDebe aclararse “si hubo deficiencias de la aplicación o hubo ineficiencia de los equipos de los aspirantes o bajo rendimiento, porque el INE está siendo objeto de un linchamiento”, dijo Pedraza, aunque hay miles de auxiliares de aspirantes que no han registrado ni siquiera su propia firma