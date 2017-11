México, sin dimensionar la trata de personas, dice CNDH

Publicidad

La trata de personas en México, un país de origen, tránsito y destino de víctimas, no se ha podido dimensionar adecuadamente, enfatizó el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González PérezAl inaugurar el seminario internacional “La trata de personas en contextos de movilidad humana”, el ómbudsman nacional dijo que no existe una adecuada identificación de nacionalidad de víctimas y no hay un registro sobre la asistencia, atención y protección que se les brinda“México se encuentra dentro de los 25 países con más víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual y trabajos o servicios forzososLos grupos considerados más vulnerables a la trata de personas en México incluyen a las mujeres, niñas y niños, personas originarias de comunidades indígenas o rurales, y personas migrantes”, explicóDesde la Facultad de Ciencias políticas y Sociales de la UNAM, González Pérez consideró que la falta de identificación oportuna es una situación que por sí misma vulnera o propicia la violación de los derechos humanos de las personasEn ese sentido dijo que el no corregir estas situaciones ayuda a perpetuar condiciones estructurales que fomentan la falta de acceso a la justicia y la impunidad“La trata de personas implica la comercialización de seres humanos con fines de explotación, su equiparación a una mercancía u objeto que se utiliza o comercializa para obtener beneficios o lucros económicos”, mencionóahc