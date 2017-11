No bajar guardia ante secuestro, pide Osorio

Publicidad

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, llamó a todas las entidades del país a no bajar la guardia ni escatimar esfuerzos en el combate al secuestro, aun cuando en sus estados la tasa delictiva sea menor a un dígito“Mientras haya un secuestro es indispensable no bajar la guardia ni escatimar recursos hasta lograr el objetivo de tasa cero en este delito”, dijo el funcionarioAl clausurar los trabajos de la 22 Reunión Nacional del Grupo de Planeación y Análisis Estratégico contra el Secuestro, en Mazatlán, Sinaloa, el encargado de la política interna del país aseguró que este flagelo no debe quedar impune, y exige una respuesta firme, eficaz y corresponsable de todas las autoridades para reducirloAcompañado de Patricia Bugarín, titular de la Coordinación Nacional Antisecuestro, Osorio Chong destacó que la Estrategia Nacional Antisecuestro permitió estructurar los trabajos de los tres órdenes de gobierno en materia de prevención, atención y sanción a este ilícitoEn el Centro de Convenciones de esa ciudad, Osorio Chong informó que de 2012 a 2017 se ha logrado una reducción de este delito en casi 15%, lo cual se ha alcanzado gracias a que ya se han construido 32 unidades especializadas en Combate al Secuestro (UECS), 15 subsedes en diferentes estados y a la inversión de dos mil 100 millones de pesos a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad PúblicaOsorio Chong aseguró que, aunque algunos lo rechacen, México cuenta con instituciones formadas, con lo cual las UECS generan confianza a la sociedad, porque sus elementos son evaluados por la PGR, la Policía Federal y el CisenAnte el reclamo de Isabel Miranda de Wallace, presidenta de Alto al Secuestro, sobre que en algunos estados los elementos de las UECS han desviado las funciones para las que fueron creadas, se comprometió a llevar este señalamiento a la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), al igual que la propuesta de la homologación de salarios en todas las unidades“Quedamos en la Conago que debían quedarse sólo y exclusivamente para formar parte de la UECSLlevaré este reclamo a quien deba de llevar y, por supuesto, lo comentaré en la Conago con los gobernadores y con el jefe de Gobierno”, dijoEl mandatario del estado de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, manifestó que la sociedad en su conjunto y el sector privado no están solos, tiene el acompañamiento de las UECS, lo cual, expuso, es determinante para abatir y avanzar en este temaIndicó que la confianza significa denunciar, lo cual permite a las autoridades actuar y reaccionar: “Tenemos que seguir avanzando en los espacios de atención a las víctimas”, agregó el gobernadorEl encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán, señaló que este encuentro tiene como finalidad mejorar las capacidades de los estados para prevenir, sancionar y disminuir el delito de secuestro“Combatir este delito no sólo es cumplir con las obligaciones como autoridades, sino que también implica incidir de manera directa en la vida de las víctimas de ese ilícito”, apuntó