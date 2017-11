Ni sus luces de los informes del presupuesto de Tepeji

Publicidad

Pese a que se había acordado entregar informes mensuales de ingresos y egresos de la presidencia municipal al cabildo de Tepeji, hasta el momento no ha ocurrido, acusó la regidora perredista Xóchitl Jazmín Isidro Cruz.Esto luego de que en la vigésima novena sesión ordinaria de cabildo se tenía previsto que la asamblea conociera el corte de caja correspondiente al ejercicio fiscal 2017, sin embargo, no fue entregado por el presidente municipal.Esto a razón de que el alcalde Moisés Ramírez Tapia alegó que necesitaba más tiempo para tenerlos listos, por lo que el tema fue enviado a mesa de trabajo, aunque no se definió la fecha de la misma.De ahí que Ramírez Tapia afirmó que el municipio cierra el año con finanzas sanas y que las cuentas están a la vista de todos, aunque no pudo respaldar sus dichos ante la asamblea municipal.Además, el alcalde aseguró que no tendrá ningún problema para cumplir con el pago de aguinaldos ya que cuenta con el recurso que cada mes retiene el gobierno estatal.