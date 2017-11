Publicidad

Continúa varado el entubamiento de 12 kilómetros del canal de riego la Acequia, en Tepeji, a cargo de Sedagro y Conagua.La primera etapa debe ser entregada el 22 de noviembre para que se otorguen recursos con tal de continuar la obra, sin embargo, no hay acuerdo.Sin embargo, los vecinos han sido enfáticos en que la obra del entubamiento del canal provocará la muerte de árboles de la ribera por la falta del suministro de agua.Además, han señalado en reiteradas ocasiones que la Junta de Aguas, a cargo de Álvaro Gutiérrez Mendoza, no tramitó la licencia de obra ni ha presentado el impacto ambiental.Asimismo, acusan de que los trabajos continúan de forma clandestina a bien de obtener más recursos federales.El pasado miércoles, los pobladores sostuvieron una reunión con representantes de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (Sedagro), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la mesa directiva de la Junta de Aguas, en busca de lograr acuerdos y continuar la obra.Ya que si no se entrega el 22 de noviembre, no otorgarán fondos y quedará inconclusa.