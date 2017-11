Acusa Medina de incompetente a titular de Seguridad

El síndico Carlos Medina Plascencia calificó de incompetente a Luis Enrique Ramírez Saldaña, titular de la Secretaría de Seguridad Pública de León (SSPL), y señaló que, mientras siga en el cargo, no habrá buenos resultados en seguridad.

“Vamos viendo tu nivel de incompetencia y quiero decirlo claramente y asumo la responsabilidad, para mí es un incompetente el Secretario de Seguridad Pública, su nivel de incompetencia para administrar y dirigir esto. Le digo: ya estuvo suave, que se quiera endosar la responsabilidad a quienes no la tenemos”, manifestó ayer en el pleno de la sesión de Ayuntamiento.

Nuevamente señaló que es por culpa de la SSPL que no se ha llevado a cabo la compra de los chalecos e hizo un recuento del proceso que se ha llevado a cabo, en el que se puede deducir claramente que la SSPL dejó hasta el último momento la compra de los 250 chalecos antibalas para elementos de la Secretaría y dejó en el olvido por 85 días, según explicó el Síndico, la solicitud.

“Puedo decir que lo que estoy diciendo ahora sobre esta parte del Comité de Adquisiciones, prácticamente puedo decirlo, que es la voz y la opinión de la mayoría de los integrantes. El Municipio y la administración municipal no merece esto, no merece que estén sucediendo este tipo de cosas, simplemente por incompetencia, incapacidad y ésas son opiniones personales, no del Comité, de este Secretario de Seguridad Pública”, expresó Medina.

“¿A quién le interesa más entonces que los elementos estén protegidos?, ¿no es acaso al Secretario de Seguridad Pública?, ¿no es acaso a esta área?, y ¿por qué se tarda en solicitarlos nuevamente, cuando ya les dijimos las razones por las cuales habíamos echado abajo la anterior licitación?”.