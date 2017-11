Toma cargo nueva titular de Desarrollo Social

Toma protesta la nueva titular de la dependencia, la Lic. Martha Verónica Velázquez Castro pic.twitter.com/4jdJobIxtB — Des. Social y Humano (@DiDESHU_Leon) November 9, 2017

Esta mañana, en sesión de Ayuntamientola nuevaLos ediles de oposición Salvador Ramírez Argote y Sergio Contreras exhortaron a Verónica Velásquez a que no influyan tintes partidistas en su gestión, así como a que se concentre en impulsar el crecimiento de la población en estado de vulnerabilidad y no tener una gestión asistencialista.La regidora Norma López Zúñiga le pidió además revisar a los miembros que hay al interior de la dependencia, ya que considera que durante la gestión del ex director, Daniel Campos Lango , había gente que ejecutaba órdenes que no estaban apegadas a derecho.