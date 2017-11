Corredor Industrial

Publicidad

A partir de ahora si su vuelo se atrasó o la línea aérea de plano anunció su cancelación, tendrá derecho a una compensación.La legislación estaba pactada para entrar en vigor desde el 31 de octubre pasado. Sin embargo, los sismos de septiembre causaron que la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT), dirigida por Gerardo Ruiz Esparza, otorgara una prórroga a las compañías aéreas para dar a conocer las nuevas compensaciones.Esto forma parte de la nueva Ley de Aviación Civil y, cuenta con diversas reformas y artículos relacionados con los derechos y obligaciones que tienen los pasajeros en México al contratar servicios aéreos.Un dato a considerar es que todas las empresas están obligadas a acatarse a las políticas de compensación, sin embargo cuando el retraso sea menor a 4 horas, la propia Ley de Aviación apunta que cada aerolínea podrá establecer sus propios lineamientos.Hablemos de emprendedores: ayer en Switch 2017 (que a propósito nos llamó la atención que tuvo poco afluencia, sobre todo en sus ponencias), encontramos el proyecto llamado “Formadora de cajas MACG”, creada por alumnos del Conalep de San José Iturbide.Mariela Hernández, Alejandro López, Jesús Arriaga, José Díaz, Jazmín Gómez, René Pineda y Carlos Briones, junto con su asesor Gustavo Sánchez, son los creadores de este concepto, el cual atrajo la atención de los directivos de la compañía Samsung, en Querétaro. La idea es que una vez que superen la fase de prototipo, integren el proyecto a su línea de producción de empaque.Pero, ¿de qué se trata el proyecto? Le explico, es una máquina que hace cajas de cartón de 3 tamaños diferentes y en menor tiempo, situación que generaría ahorros en costos a la trasnacional.Los estudiantes de electromecánica, mecatrónica y contabilidad dieron a conocer que existen máquinas con valor de 136 mil dólares y solamente contemplan un tamaño de caja.Durante 6 meses han trabajado el prototipo y esperan concluirlo en un par de meses para presentarlo nuevamente a los directivos de Samsung, quienes eligieron el proyecto guanajuatense por medio de un concurso para buscar ideas con valor agregado en preparatorias y universidades en México.Un segundo proyecto al que habrá que darle seguimiento es el de Guadalupe Hernández, Javier Morales y Raúl Carrera, estudiantes del Conalep de Valle de Santiago.Ellos harían que el mayor problema de la Laguna de Yuriria, se convirta en la materia prima que podría sustituir la madera.Los estudiantes encontraron que entre el 40 y 50% de la Laguna de Yuriria, que tiene superficie de 80 metros cuadrados, está contaminada por lirio acuático. Dicha planta la están usando para fabricar piezas que reemplacen la madera.En la laguna más de 10 mil familias dependen de la producción pesquera. Y conforme el lirio crece, menor es la producción pesquera, incluso, afecta a la fauna marina al impedirle la entrada de oxígeno.Los jóvenes dieron a conocer que su producto tarda mayor tiempo en prenderse al contacto con el fuego; no genera plaga y su tiempo de vida es mayor al de la madera. Además si se coloca en el mercado, se beneficiaría al medioambiente con la reducción de tala de árboles.Hasta ahora no han tenido contacto con algún inversionista o autoridad gubernamental. Así que si a usted le interesa esta idea, puede acercarse con los estudiantes de la carrera de Química Industrial, quienes concibieron su proyecto a través de un ejercicio de lluvia de ideas.Esta semana es bastante productiva para los negocios que participan en la tercera edición de IdeaT- Forum 2017, creado por Universidad Iberoamericana León.El encuentro académico promueve la innovación social, la cultura del emprendimiento, las tendencias actuales de la industria y el uso de tecnologías al servicio del desarrollo económico y social; participan alumnos de las licenciaturas de Ciencias Económico Administrativas y de Arquitectura y Diseño.En el evento habrán participado diferentes ponentes como Carlos Anaya Rodríguez, CEO de Parkimovil; Rubén García, ex piloto de la NASCAR y Bubu Romo, standupero.