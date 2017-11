EL RELEVO SOCIAL

Publicidad

Hoy en sesión de Ayuntamiento rinde protesta Martha Verónica Velásquez Castro como la nueva Directora General de Desarrollo Social y Humano del Municipio, en relevo de Daniel Campos Lango.Ella es también militante panista y de la total confianza del alcalde Héctor López Santillana. Los últimos ocho años fue Directora Regional de Empleo en León, en la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado.La funcionaria tiene la tarea de sacudir a la dependencia de “grilla político-electoral” y concentrarse en revertir indicadores de marginación con el mayor presupuesto que haya ejercido esa área en la historia.No hubo sorpresas, tal y como se especuló desde que se anunció la salida de Daniel Campos de Desarrollo Social, hace ya un mes, el relevo que hoy se presenta ante el Ayuntamiento es Martha Verónica Velázquez. Aunque es panista su perfil no polariza tanto como el de quien deja el cargo.De paso refresca el gabinete de la administración centralizada que sólo tiene a dos mujeres como titulares de área: Teresita Gallardo, en Desarrollo Urbano; y Gloria Magaly Cano, de Hospitalidad y Turismo. Verónica es pasante en Trabajo Social y recién egresada en la Licenciatura en Psicología.En la administración pública ya tiene larga carrera. Empezó en 1990 precisamente en la Dirección de Desarrollo Social como Promotora de la Dirección de Barrios y Colonias y en esa misma dependencia fue Coordinadora Operativa de Programas Especiales, Directora de Promoción Comunitaria, Subdirectora General. En 2003-2004, Directora de Relaciones con la Comunidad en la Policía de León.El principal logro en su trayectoria fue ser Directora Regional de Empleo en León, área de la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado, entre 2009-2017, es decir, fue subordinada al hoy Alcalde. Ahí, entre otras funciones, tenía la de implementar procesos de formación en autoempleo focalizado en polígonos de desarrollo, estrategia que en el Municipio, junto con Economía, bien harían en atender.Daniel Campos reunió a todo el personal de la Dirección, que no es poquito, para agradecerles y despedirse. Cuentan que en su adiós les dijo “me voy a un nuevo proyecto que me ofrece mi partido”. Aunque ni el PAN León ni el PAN Guanajuato que se sepa andan ofreciendo nada a nadie, se trata más bien de una aspiración personal del ex legislador local quien sueña con ser otra vez candidato a algo.La iniciativa de Ley de Ingresos 2018 del Municipio de León no es tema en la agenda de hoy en el Ayuntamiento. Luego de que el Alcalde metiera reversa en los pretendidos incrementos del predial y del Derecho de Alumbrado Público (DAP), ya no podrán, como era el cálculo, aprobar hoy la propuesta y enviarla al Congreso del Estado, que en materia de ingresos municipales tiene la última palabra.El dictamen regresará a comisiones unidades de Gobierno y Hacienda para corregirse y regresar a la aprobación del Ayuntamiento antes del día 15 de noviembre, fecha límite para enviarla al Congreso. Hay que ver qué pasa con el capítulo de la indexación a la tarifa de agua potable que venía en un 5.6% de incremento total anual, pero el Alcalde ha dicho que se ajustará todo a la recomendación del 5%.Ayer en Monterrey se realizó el tercero de seis debates programados entre los tres candidatos a la dirigencia nacional del Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Hablaron de temas como seguridad, migración, Tratado de Libre Comercio, entre otros. La diputada local leonesa, Beatriz Manrique Guevara, sigue en la batalla. El cuarto debate es el miércoles 15 de noviembre, aquí en León.No era el tema central del debate, pero es inevitable no abordarlo: las alianzas electorales. La leonesa insistió: “Hoy el PVEM listo para contender con sus propios perfiles, puede haber realidades locales con dinámicas distintas, pero para ir por la Presidencia de la República el PVEM tiene con qué, necesitamos crecer al partido, ser actores protagónicos y no acompañantes de estrategias fallidas”.La propuesta de Betty contrasta con la del actual dirigente y aspirante a quedarse, Carlos Puente. El Senador dice que está bien ir solos si la intención es crecer como partido, pero les pide comprensión por una meta más amplia, que es ganar la Presidencia, y para eso ocupan de ir con otros partidos. Eso sí, ya estando en el poder, como también lo dijo la leonesa, deben construirse gobiernos de coalición.Y no fue la única diferencia de Betty con su hoy Jefe nacional. En seguridad pública la diputada local cuestionó que se mantenga una estrategia similar a la del anterior gobierno de Felipe Calderón con resultados de fracaso a la vista, para muestra que este año cerrará como el más violento. Pa´ pronto le respondió Carlos Puente que no estaba de acuerdo porque según él hay una mayor coordinación.Manrique Guevara les dijo que en inseguridad lo primero es reconocer el problema y que el Estado con todas sus letras, o sea todos los niveles de gobierno y poderes públicos, no están cumpliendo. Y de paso anotó que: “Hoy mi estado Guanajuato vive una crisis de inseguridad como nunca en la historia”.Se insistió pero no se pudo, al menos no por ahora. La conformación oficial de la zona metropolitana Irapuato-Salamanca tendrá que esperar. El alcalde fresero, Ricardo Ortiz, admitió que no hay avance. El tema está en la cancha de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano de la Federación.Ortiz Gutiérrez se sinceró: “(Ese tema) ni saldrá yo creo, no veo las condiciones dadas ahorita por la cuestión de los recursos económicos”. Aunque seguirán insistiendo y que con el alcalde de Salamanca, Toño Arredondo, deben de seguir trabajando en temas como seguridad y la limpieza del río Temascatío.Para mejorar la conectividad de las comunidades rurales con la cabecera municipal de Xichú, el gobernador Miguel Márquez arrancó la construcción de la sexta etapa y supervisó la quinta etapa del camino de acceso a Xichú – Guamúchil. La inversión que se realiza en estas obras es de 42 millones de pesos.También visitó Atarjea para entregar la rehabilitación de la plaza principal y apoyos sociales.