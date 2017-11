Detienen a supuesto homicida

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El presunto homicida del herrero que fue asesinado en la colonia Villas de San Nicolás, fue capturado por agentes de Investigación Criminal.La noche del lunes Marco Antonio, de 22 años, acudió a la casa de su ex pareja en la calle Beato Luis Magaña Servín.Según informó la Procuraduría de Justicia, el joven sostuvo una discusión con familiares de su ex pareja.Marco se retiró, pero fue alcanzado por su agresor quien con un arma blanca lo hirió en el abdomen y después escapó.La víctima pidió ayuda a testigos y fueron elementos de la Policía Municipal quienes trasladaron al herido al Hospital General de León, pero a su llegada ya no presentaba signos vitales.Los agentes de la Procuraduría de Justicia iniciaron las indagatorias y obtuvieron la identidad del presunto responsable del homicidio.La tarde del martes con una orden de aprehensión detuvieron a Sergio, de 46 años.Ayer éste fue llevado ante un juez de oralidad y el Ministerio Público le imputó el delito de homicidio.El juez lo vinculó a proceso y permanecerá en prisión preventiva oficiosa durante cuatro meses, tiempo que el Ministerio Público empleará en continuar con la investigación.