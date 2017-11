Publicidad

#ÚltimoMinuto| Ejército asegura casa donde se horneaban galletas de marihuana en Ixtlahuacán del Río, en el sitio hallaron una camioneta blindada, un lanzagranadas, un costal con 25 kilos de marihuana e implementos para hornear galletas con dicho enervante. pic.twitter.com/10DwYGsdFn — Meganoticias GDL (@Meganoticias) 8 de noviembre de 2017

Con información de Excélsior.

El Ejército aseguró una fábrica en Jalisco, la Secretaría de la Defensa Nacional aseguró dos predios en la población de Mazcuala; en el sitio hallaron una camioneta blindada, un lanzagranadas, un costal con casi 30 kilos de marihuana e implementos para hornear galletas con dicho enervante.Uno de los lugares sorprendió a los elementos de Sedena, y es que no se trataba de un narcolaboratorio, sino de una narco-repostería; la cual tenía dentro los elementos para conformar galletas, con 'ingredientes especiales', en este caso la marihuana.Por fuera todo parece cotidiano, un piso de construcción habitual, pero por dentro se puede observar un costal de aproximadamente 30 kilos de marihuana, con varios hornos para cocinar y utencilios de cristar para repostería.A un kilómetro de distancia se localiza otra finca, ésta de dos plantas con acabados más detallados. Llama la atención que hay grabados con la letra 'R' en los cristales de las ventanas y en el interior del lugar puede observarse un vehículo tipo Jeep color negro, con blindaje, pero implementado con un lanzagranadas en el cofre.Los soldados recién detectaron estas fincas durante un recorrido de vigilancia, pero no han podido ingresar debido a que los peritos aún trabajan en la revisión. Se espera en breve que el Ministerio Público Federal otorgue una orden de cateo para conocer a ciencia cierta qué más se encuentra en el interior de estas fincas.Hasta el momento no hay detenidos.