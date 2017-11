Publicidad

Un enfermero que ya cumple una cadena perpetua por dos asesinatosLos investigadores han completado los exámenes toxicológicos de pacientes fallecidos en la época en la queEncontraron 16 casos adicionales en los que es sospechoso.Las autoridades dijeronEn ese momento dijeron estar a la espera de los análisis toxicológicos de otros 41 fallecidos, que ahora se han terminado.La fiscalía reiteró en un comunicado que espera presentar más cargos contra el sospechoso el año que viene. Nuevas condenas podrían afectar a las posibilidades de Hoegel de libertad condicional, pero no hay condenas consecutivas en Alemania.Durante su juicio,Más tarde dijo a los investigadores que también había matado pacientes en Oldenburg.El reo trabajó en el hospital de Oldenburg entre 1999 y 2002 y en Delmenhorst entre 2003 y 2005.pero que hacen falta más análisis en cinco de esos casos. No estaba claro cuándo se concluirían las pruebas.Dentro de una investigación más amplia en los dos centros,La policía ha dicho que se podría haber detenido antes al enfermero si las autoridades sanitarias locales no hubieran dudado antes de alertar a las autoridades.Ya se han iniciado casos penales contra exempleados de los dos centros médicos.