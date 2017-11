A frenar a Madrigal

Publicidad



» Debemos pensar en ganar para tener el lugar más arriba en la tabla. Es importante que el equipo funcione bien de cara a la liguilla.«

Leobardo López

Para la última jornada delenfrentará un reto, buscará desequilibrar al mejor artillero de la división, Luis Guillermo Madrigal, quien viene con Alebrijes de Oaxaca.Celaya es la mejor defensiva del torneo con 9 goles recibidos y además, en su estadio, no conoce la derrota.Madrigal ha logrado 12 goles en el torneo, anota cada 87 minutos.“Están haciendo bien las cosas este torneo, todo el equipo ha estado haciendo bien las cosas (Alebrijes), pero nosotros también hemos trabajado bien, nos preparamos en la semana, el cuerpo técnico no ha dejado detalle sin revisar, eso nos facilita el trabajo, el profe ya nos puntualizó lo que se debe hacer, es difícil que nos agarren por sorpresa”, comentó Luis Padilla.Por otro lado, Leobardo López, expresó que, “es un equipo complicado, no sólo el goleador, es un equipo con buenos jugadores y es buen sinodal para ver cómo llega el equipo a la, más que el rival nos preocupamos en nosotros, esperamos que el equipo se encuentre con el gol y entre en confianza para el arranque de esta liguilla”.