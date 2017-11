Le sabe a oro

Publicidad

Sin apoyo del SIDEC, el celayense Jorge Ramos, obtuvo una medalla de bronce en el mundial de kickboxing, en Budapest, Hungría.El día de ayer, el celayense recibió su medalla, luego de llegar al torneo tras varios obstáculos burocráticos que dejaron su participación en riesgo.A finales de octubre, AM publicó una entrevista con el atleta que hasta ese momento no había recibido apoyo ni del Municipio, ni del gobierno del estado.Señaló que el titular del SIDEC, Marco Gaxiola, le ofreció cuatro mil pesos en reembolso, pero aún así no se le otorgaron.En entrevista desde Hungría, el celayense señaló que buscaba el oro, pero con la satisfacción de estar entre los tres mejores del mundo“Logramos la medalla de bronce, en la semifinal. Peleamos con Estados Unidos, contra Sudáfrica, contra Canadá, y al final perdimos contra Hungría, si hubiéramos ganado a Hungría hubiéramos pasado contra Irlanda.“Quiero mucho a México, quiero mucho a Celaya, quiero mucho a la gente que me apoyó, se da el corazón hasta el ultimo aliento. Esta medalla es para mi familia que incondicionalmente estuvo ahí. Mis hijos, mi esposa, y todos los colonos y papás de mis alumnos y mis alumnos que tuvieron fe en mi”.Dijo no ser conformista, y aunque se quedó con las ganas del oro, comentó que una medalla internacional es buen resultado.“Estar en el podio y estar entre los tres mejores del mundo, en un mundial de Kinckboxing es lo más grande, agradezco a las personas que tuvieron confianza en mí”, comentó