Luchan por más apoyo al campo

“Guanajuato no asistió a la reunión que se realizó en Ocotlán, y acá se sigue trabajando en lo que se está solicitando”, externó.

El 26 de octubre, líderes jornaleros de diferentes asociaciones como la Sociedad Rural Roque Producción, Sistema Estatal Producto Agrícola, Sistema Producto Maíz, Guanajuato destino producto, CAP (Congreso Agrario Permanente) Guanajuato y la Central Campesina Cardenista, se reunieron para alzar la voz, y llegar a un acuerdo con dependencias federales para igualar los precios de las semillas. Estas pláticas aún siguen.Jesús Ramírez, líder de la Central Campesina Cardenista, externó que en días pasados se reunieron con el gobernador Miguel Márquez Márquez e integrantes de Sagarpa y el primero prometió apoyarlos, ya que el campo es la base primaria de la economía y la alimentación.“El martes o miércoles de la siguiente semana nos reuniremos otra vez, las pláticas siguen, queremos que el precio del maíz se iguale a 3 mil 800 como lo es con los estados del norte, ahorita anda en 3 mil 450 por la vía libre, y a 3 mil 600 llegó con los que estamos en agricultura por contrato, ya subió un poco, pero no es suficiente”, externó el líder jornalero.Y externó que siguen en el análisis de las peticiones, esperando sean atendidas, además con el cambio del dólar, toda esta situación se pondrá “interesante”.Exhortó a las autoridades a que sean escuchadas sus peticiones, ya que el apoyo es para toda la gente que vive del campo.A su vez, Rubén Vázquez, integrante del CAP, habló sobre la reunión que tendrían con líderes de Jalisco y Michoacán.Resaltó que el precio llegó a los 3 mil 450 pesos, pero no es un precio bueno, pero en Guanajuato, con una estrategia integral se podrá normalizar la situación.Víctor Hugo Pineda Martínez, delegado de la Sagarpa en el estado, mencionó que siguen en las pláticas y que no es problema cien por ciento del Gobierno poner los precios, sería cuestión de analizar la situación de compra-venta.