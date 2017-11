Se quejan de área de hemodiálisis ISSSTE

Publicidad



“Nuestra inconformidad es porque tenemos como un año y medio con unas máquinas que están con pésimo servicio, cada rato se andan descomponiendo, a parte el personal de enfermería no está capacitado para atender la Sala de Hemodiálisis, por la mañana ponen a puras practicantes, nada más hay una enfermera de piso”, se quejó Celeste Ortega.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Pacientes con problemas renales y que llevan tratamiento de hemodiálisis, se quejaron del servicio que les proporcionan en la sala del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), en Celaya.En representación de varias personas que padecen del riñón, cinco usuarios acudieron a la Delegación Estatal para mostrar su descontento por las máquinas con las que hacen el procedimiento y el personal que los atiende.Los afectados señalaron que por la tarde y noche si están dos enfermeras capacitadas, aunque con dificultad logran sacar el turno de los pacientes que son de Celaya o que vienen de Salvatierra, Salamanca, Cortazar y otros municipios.Sobre las máquinas para el procedimiento, refirieron que las antiguas no daban problemas hasta que las cambiaron por otras y comenzaron a fallar, y causa que algunas pasen tiempo sin uso o descompuestas.También señalaron que no hay una organización clara sobre el tiempo de entrada, pues en algunas ocasiones tienen que esperar varias horas para que les toque entrar y no les respetan el horario de cita.“Pedimos que se regularicen, que se respeten los horarios, porque hay gente enferma que está hasta siete horas sentada, nos pasamos mucho tiempo sentada, que se respeten los horarios, que estemos a las 11:30 y que a las 12 nos metan, a veces nos aventamos tres turnos para que nos pasen primero”, refirió Emelia Subias.Para mostrar su inconformidad, en días pasados acudieron con el Director de la clínica en Celaya, a quien acusaron de que no los dejó hablar y les señaló que no iba a capacitar a las practicantes, pues no había recursos.Por su parte, el área de Comunicación Social del ISSSTE informó que por la tarde de ayer, el delegado estatal, Cándido Pérez Verduzco, se reunió con los usuarios para atender sus peticiones y se acordó una reunión en próximas semanas para darle seguimiento a estas.