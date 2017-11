Queman carro de $ 300 mil

Publicidad

Un automóvil con valor superior a los 300 mil pesos fue encontrado calcinado y con impactos de arma de fuego en un camino que conduce del Ejido de Amexhe a Los Hervideros, en Apaseo el Alto.Personal de la Subprocuraduría de Justicia de la Región C, informó que a las 4 de la tarde, elementos de Seguridad Pública informaron a elementos del Ministerio Público y de la Agencia de Investigación Criminal del hallazgo de un auto que fue consumido por el fuego.Los ministeriales se trasbordaron a dicho camino donde corroboraron la información al darse cuenta del auto quemado.En las indagatorias y de acuerdo a los primeros peritajes se supo que la unidad es de la marca Toyota Prius, modelo 2016.Por las condiciones en las que se encontraba el auto las autoridades revisaron el número de serie donde obtuvieron los datos anteriores y se dieron cuenta que pertenece a una empresa con domicilio en el municipio General Pánfilo Natera, en el estado de Zacatecas.El vehículo no cuenta con reporte de robo, en la puerta del lado izquierdo del piloto tenía dos impactos de bala y no se encontraron rastros de algún cuerpo humano al interior.El MP integró la carpeta en investigación correspondiente para obetenr más datos de los propietarios que permitan esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.