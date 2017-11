Hope Solo acusó a Blatter de agresión sexual

Publicidad

La famosa arquera reveló que la lamentable situación que vivió fue en el 2013 previo a la Ceremonia de Balón de Oro, dijo en entrevista para la revista portuguesa Expresso."Josep Blatter me agarró… Fue en el Balon de Oro, justo antes de subir al escenario", señaló.Solo no podría creer la situación, pero tuvo que darle rápido la vuelta a la página ya que salió a escena para darle el premio a Mejor Jugadora para su compañera Abby Wambach."Estaba en estado de shock… Tuve que reponerme rápidamente para darle a mi compañero de equipo el premio más importante de su carrera y celebrar con ella en ese momento, así que cambié completamente mi enfoque", aseguró.Sin embargo, el portavoz del ex presidente lanzó un comunicado de prensa rechazando por completo la acusación, hasta la tachó el señalamiento como “ridículo”.