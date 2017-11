Publicidad “Tenía a Blatter tocando mi trasero. Fue en el Balón de Oro, momentos antes de ir a escenario. El acoso sexual ha sido visto como algo normal”, contó.

La portera estadounidenseDetalla queExpandiendo su declaración a “The Guardian”,

Abby Wambach



“Estaba completamente en shock. Rápidamente tuve que recuperarme para el gran premio que le iba a entregar a mi compañera y celebrar con ella en su momento, así que cambié mi pensamiento y me dediqué a Abby”, declaró.



“Mientras en esta instancia fue Joseph Blatter, quien era el hombre más poderoso en el futbol en ese tiempo, actualmente el acoso sexual y comportamiento inapropiado están desenfrenados en cualquier nivel del deporte para las mujeres. Esto debe parar ya”, finalizó.

Cuestionada sobre por qué no había revelado lo sucedido,Con Blatter, contó que como pasó segundos antes de salir a escenario, ya después no tuvo oportunidad de verlo y desde entonces no lo ha visto.