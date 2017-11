'Piojo' Herrera defiende grito de 'Pu...' frente a comunidad gay

Publicidad

Adela Micha realizó una polémica transmisión en su página Saga y uno de los tantos invitados que tuvo fue Miguel 'El Piojo' Herrera.Miguel defendió el grito de “Eeeh Puto”, por el que tanto ha multado la FIFA al futbol nacional, argumentando que era natural y parte de la esencia del mexicano."Ese grito salió para molestar al portero rival, nosotros usamos esa palabra para todo, no es homofóbico. La FIFA lo tomó mal, pues no conoce nuestra idiosincrasia”, señaló el técnico del América.Fue en ese momento que intervinieron los famosos Pepe y Teo, quienes dieron argumentos muy válidos para prohibición del grito."Esa palabra acuñó como una agresión, tú nunca la has escuchado como agresión hacia ti, pero nosotros la hemos escuchado toda nuestra vida. Hay personas que mueren y la última palabra que escuchan es esa; incluso entre nosotras nos decimos jotas y otras palabras, pero nunca esa”, aseguraron.