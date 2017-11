Mata ¡una vaca! en su trayecto a Puerto Interior

Publicidad

Un capitalino resultó ileso al chocar su vehículo en el que viajaba contra una vaca la cual murió, al ir sobre el bulevar Norponiente, a la altura del parque recreativo el Charquito.Según a la versión de quién dijo llamarse César “N”, de 30 años, con domicilio en Ex- Hacienda de Santa Teresa, eran alrededor de las 8:00 de la noche de ayer cuando salió de su domicilio para ir al Puerto Interior a recoger a su novia.Al ir circulando sobre la zona antes mencionada, supuestamente debido a la obscuridad, no se percató que sobre la carretera estaba la vaca pero al darse cuenta del animal intentó frenar pero debido a la velocidad a la que conducía, no pudo detener el vehículo Dodge, color gris, y se impactó contra ella.El fuerte golpe provocó que el animal muriera al instante y quedó tirada a más de 20 metros de distancia de la unidad dañada.El conductor fue atendido por paramédicos de Protección Civil quien no presentó ninguna lesión debido a que las bolsas de aire se activaron, por lo cual no fue trasladado a algún nosocomio.En apoyo llegaron Bomberos de Pozuelos y policías municipales quienes resguaron la zona hasta el arribo de elementos de Tránsitos del Estado quienes se encargarían del accidente.